El juguete de 2013, tu propio telescopio: Louis Taylor

ASTRONOMÍA

El 20 de abril de 2013 se celebrará en Panamá, específicamente en Clayton, el tercer Congreso Nacional de Astronomía, en el que expositores nacionales e internacionales presentarán temas de interés para todos aquellos que deseen buscar respuestas en los cuerpos celestes, más allá de nuestra atmósfera. La Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía (APAA) está a cargo de tremenda organización y como un pequeño preámbulo de lo que se irá a exponer en el congreso deseo presentar varios escritos sobre astronomía práctica de aficionados.

Empezaré, aprovechando este Año Nuevo para hablar de un instrumento que se ha empezado a promocionar entre los niños y jóvenes de Panamá: la adquisición de un telescopio.

El problema está en cómo adquirirlo. Bueno, le doy el primer dato: no compre telescopios que valgan menos de 150 dólares, esos simplemente no sirven. Empiece por los que son de lupa, se llaman refractores, y no crea que entre más grande mejor. A veces inclusive es mejor empezar con binoculares de 10x50 (es decir, aumentan 10 veces y tienen unos lentes de 50 milímetros).

Los telescopios tipo lupa logran aumentar la imagen de 28 hasta 70 veces. Empiece con los de 60 mm de diámetro, que son los menos costosos. El joven se deleitará con este instrumento viendo las fases lunares, sus cráteres y montañas. Después puede tratar de ver conglomerados como las Pléyades y hasta nebulosas (nubes más allá de nuestro sistema solar) como la de Orión.

Pero el telescopio no lo es todo. También hay que observar con qué montura viene, si es ecuatorial o azimutal (ni modo, traté de no usar palabras técnicas pero aquí me vi obligado), dígale al vendedor que la quiere azimutal, esta es la sencilla, ella gira de derecha a izquierda y el tubo sostenido desde un pulcro se mueve de arriba hacia abajo.

No lo confunda con la montura ecuatorial: esta la puede distinguir porque tiene una serie de compases (como “relojes”) y un contrapeso. Todavía para un observador amateur este tipo de montura no es el adecuado.

No es mala idea buscar a otras personas o amigos que tengan experiencia en este pasatiempo. La Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía, una ONG que impulsa esta ciencia, está anuente de enseñar y asesorar a personas que tienen este interés. A través de la internet en el sitio de la APAA o por correo electrónico apaa_panama@yahoo.com y el Facebook Astronomía Panamá APAA, puede contactar a uno de sus miembros.

Con estos datos, espero que puedan disfrutar de tan bello instrumento.

¡Próspero y venturoso 2013!