Knocaut del 29 de noviembre

Réplica sobre

Reciba usted un cordial saludo en nombre de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO).

En el ‘Knockout’ del domingo 29 de noviembre, por la periodista, Flor Mizrachi Angel, publicado en la página 5 A, sección de Panorama, el ciudadano entrevistado, André Conte, contestó a la pregunta: ¿De dónde te botaron? De Acodeco. Directamente el director me dijo que me botaban por protestar. Me movieron de institución, no mandaron el papel oficializando el cambio y entonces me botaron por abandonar el cargo. Técnicas PRD”.

Queremos aclarar que el Sr. André Conte nunca fue nombrado en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y mucho menos destituido, fue personal de la Asep (Autoridad Nacional de Servicios Públicos de Panamá) como apoyo en los primeros meses de nuestra administración. Debido a su falta de compromiso y puntualidad constante, fue devuelto a su institución de origen. Por lo que, estas declaraciones del ciudadano entrevistado carecen de toda veracidad. Nuestra Oficina Institucional de Recursos Humanos puede certificar que nunca fue nombrado en la Acodeco.

Agradecemos la publicación de esta nota aclaratoria, ya que somos respetuosos de los derechos de los ciudadanos.

Aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Jorge Quintero Quirós

Administrador General

* Las réplicas son publicadas tal como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.