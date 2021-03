Knockout del domingo 28 de febrero

RÉPLICA SOBRE

Estimados señores Diario La Prensa, en adjunto comunicado de la Fundación Ofrece un Hogar en respuesta a la entrevista realizada por la periodista Flor Mizrachi en el segmento Knock Out.

Agradecemos su publicación con la misma prominencia que la citada entrevista.

Atentamente,

Gloria L. de Díaz

Presidente

La Fundación Ofrece un Hogar lleva a cabo la administración del Hogar Maria Guadalupe y ha sido señalada, por medio de una entrevista publicada en el Diario La Prensa, el día 28 de febrero de 2021, segmento Knock Out, a través de la periodista Flor Mizrachi. En la misma, la entrevistada, quien recibió atención en el hogar, hace acusaciones severas sobre el trato recibido en este centro. La Fundación quiere afirmar categóricamente que el Hogar María Guadalupe no ha sido señalado, ni denunciado por la supuesta comisión de algún delito o malos tratos hacia las menores. Los hechos denunciados son falsos, tergiversados y se alejan de la realidad. La Fundación lleva 28 años trabajando con miles de jóvenes a quienes brinda apoyo psicológico, educativo y económico. No se quiere revictimizar a la joven que ofreció la entrevista, pero se puede probar la falsedad ante una autoridad competente. El diario La Prensa, como medio de comunicación, tiene el deber de investigar los hechos verificando la veracidad de los mismos; de lo contrario, esto se presta para movilizar agendas ocultas, de personas que sólo quieren desestabilizar la institucionalidad de los albergues que si cumplen con todos los requisitos que la ley demanda. Exigimos el derecho a réplica ya que es imprescindible para la equidad y búsqueda de la verdad objetiva. A raíz de esta noticia, la Fundación ha sido atacada y señalada por grupos que abogan por la legalización del aborto, como si este fuese la solución de un problema que tiene una sóla raíz: el abuso sexual a menores de edad y que los esfuerzos para atacarlo deben ir encaminados a buscar los responsables de estos delitos y brindar la atención adecuada a las víctimas. La Fundación Ofrece un Hogar ha sido siempre de puertas abiertas, para todo aquel que quiera conocer sus programas, por lo que lamentamos que el Diario La Prensa, y por su conducto, la periodista Flor Mizrachi, no se haya tomado la tarea de investigar los hechos denunciados. Hacemos un llamado a los medios de comunicación para que sean responsables con la información relacionada a menores de edad, y no exploten situaciones de vidas humanas que resultan a la final, revictimizadas.

Respuesta de la periodista Flor Mizrachi

El Knockout cumple con todos los elementos del género periodístico conocido como entrevista. A través de este formato, de preguntas y respuestas, lo que se busca es conocer la historia y/u opinión del entrevistado. Este género no contempla llamar a los mencionados por el entrevistado.

En el caso que nos ocupa, la entrevista no solo fue preparada con suma cautela, sino que además requirió un proceso de trabajo previo con la entrevistada mediante el cual se le solicitó primero escribir su historia, la cual fue evaluada por personal idóneo y especializado en temas de salud mental con cuya asesoría, además, se condujo la entrevista.

El comunicado de la Fundación Ofrece un Hogar comienza aseverando que las afirmaciones de la entrevistada son falsas. Sin embargo, no especifica los detalles de sus argumentos. No se refirieren tampoco a la denuncia que hace la entrevistada sobre el hecho de que no le dieron la opción -que le confiere la ley por ser menor de edad y tener 2 meses de gestiación- de practicarse un aborto. Adicionalmente, ignoran las afectaciones psicológicas que alega padecer la jóven ni se comprometen a investigar lo hechos denunciados.

Como periodista comprometida con la defensa de los derechos fundamentales de todo ser humano, es parte de mi trabajo denunciar los abusos cometidos contra los más vulnerables. Esto incluye a aquellas personas que denuncien haber sido víctimas de cualquier abuso mientras eran menores de edad.

Finalmente, la Fundación indica en el comunicado no se les contactó para verificar los hechos denunciados por la entrevistada. Ayer lunes, al día siguiente de la publicación, se les propuso entrevistarles para que pudieran exponer su punto de vista. Solicitud que declinaron. Las puertas siguen abiertas para cuando lo estimen conveniente.

Las réplicas son publicadas tal como son enviadas por su autor. La Prensa no modifica, edita o corrige su contenido.