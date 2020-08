La cultura es un valor indispensable, intangible y necesario

Industria artística

Semanas atrás veía un conversatorio internacional sobre literatura. Uno de los panelistas hablaba de obras y libros que marcaron su tiempo y reflejaban una época de un país, rescatando su importancia para la construcción y permanencia de una identidad nacional. Reconozco que fue bastante enriquecedor, sobre todo porque subrayaba el valor agregado de las artes, en este caso, la literatura, como pilar indispensable para superar crisis sociales como la que estamos atravesando actualmente.

Leer a Borges, por ejemplo, podría servir para conocer y entender, en cierta manera, la idiosincrasia del argentino, el peronismo y sus coyunturas o el atavismo gauchesco. París era una fiesta es una ventana hacia la Ciudad de la Luz en la que vivió Hemingway en los años veinte del siglo pasado.

Cuando yo estuve de viaje por Cartagena y la costa colombiana, pude percatarme de que el Gabo no había inventado nada. Sus personajes estaban allí, todavía vivos, como si sus obras fueran un espejo colectivo literario que tan solo reflejara la forma de vida de la gente.

Ahora bien, no es ningún secreto que la literatura en nuestro país es manca, por no decir otra cosa. Hay pocos incentivos para los escritores y la garantía de distribución de los libros es muy remota si es que alguna vez llegan a ser publicadas sus obras. Escribir en Panamá es un oficio que se logra a pulmón, con el esfuerzo que cada escritor puede hacer para llegar a más lectores. Cuanto menos se escriba, tanto menos ventanas habrá, menos espejos para mirarnos de forma introspectiva. En consecuencia, seremos una sociedad manipulable, sin ojos ni pensamiento crítico.

Finalmente y como últimos de la fila, el Ministerio de Cultura lanzó las bases de los concursos nacionales, con el requerimiento de que las entregas serán digitales. Tardaron un poco, pero al final, lo hicieron. Aplausos por ello. Por otro lado, el Fondo Cine sigue extraviado en incertidumbres y extrañezas. Ya dejó de ser parte del Ministerio de Comercio (¡gran decisión!). Antes no se sabía cuándo lo iban a lanzar, cuándo sería el veredicto final y pasó por dos escándalos en torno a su logística, entre otras cosas. Al día de hoy, el fondo sigue siendo algo incierto.

Uno entiende que estamos en estado de emergencia ante una crisis sanitaria mundial, pero ante la falta de transparencia, de visión y de planificación que ha mostrado la cúpula del poder en estos últimos meses, me pregunto si el olvido hacia el sector cultura es producto de una macro-burocracia estatal que no tiene conciencia de los daños colaterales que está provocando.

Es importante en estos momentos apelar al imaginario colectivo de la sociedad, establecer diálogos y no imposiciones, puentes y no empoderamientos ficticios, dejando la politiquería a un lado, pero en serio. Si queremos dejar bases contundentes que sirvan para que dentro de 15 o 20 años tengamos espejos en donde mirarnos, tenemos que estar unidos en torno a un mismo objetivo. Pero para eso hay que entender que cada industria artística es distinta y tiene sus propios procesos. Es un trabajo de varias vías, tanto de los que hacen, promueven y distribuyen cultura, entendiendo que cultura es mucho más que entretenimiento.

Me gustaría saber hacia dónde está yendo la carreta, cuál es la ruta a seguir, porque hasta el momento solo he visto esbozos de “emprendimientos digitales”, los cuales me parecen bien y me apunto, pero las industrias de las artes están boqueando como peces fuera del agua y no quisiera que, cuando todo esto termine, la carreta de la cultura estuviera destrozada en el despeñadero, y todos los peces muertos en el suelo seco con las peceras rotas.

El autor es escritor