La Policía, sin alianza ciudadana, es nula

Seguridad

Acaba de tomar posesión un nuevo jefe de Policía, un comisionado a quien le faltan pocos años para su jubilación.

No conozco al nuevo jefe, pero espero que más allá de favorecer a su compañeros de escuela y castigar a aquellos cuyo único mérito era ser amigos del anterior director, se proponga dejar un legado profesional que perdure en el tiempo, más allá de su jefatura y de este gobierno.

Una Policía efectiva es una cuyo objetivo principal es aliarse con la ciudadanía a la cual sirve. Si el ciudadano es amigo y confía en el policía y la institución policial, la gestión de seguridad colectiva será un éxito. Si, por lo contrario, el ciudadano y la ciudadanía perciben al policía como adversario inútil, la gestión policial será un fracaso.

Ésto no es ciencia nuclear; es simplificar la misión a su responsabilidad esencial y poner a un lado todo su entrenamiento militar, que es otra cosa y, además ,es hasta contradictorio al puesto de jefatura que ocupa hoy.

Hay una cifra sencilla diaria que debe estar sobre el escritorio del jefe de la Policía al llegar por la mañana a trabajar, y toda la organización debe saber que es su medida del éxito de su gestión; ésa cifra es el tiempo-respuesta de las llamadas de la ciudadanía regular, tiempo-respuesta a las llamadas de emergencia de ciudadanos. Esta simple medida le refleja a usted y a todo su equipo si están teniendo éxito o no. Ésto no lo inventé yo , sino que en entrevistas con jefes de Policía de países desarrollados del tercer mundo, los exitosos coincidieron en que ésta era su medida para calibrar su éxito o fracaso y requiere que sea política pública de la institución, con metas y objetivos, creando méritos a los que cumplen y deméritos a los que no.

Otra: asegurar la eliminación total de sobornos a policías. Unos cuantos civiles “de casa” y unos cuantos policías destituidos semanalmente por soborno, resolverían este problema de raíz.

Otro: lograr por insistencia suya que el proceso de denuncia de robo sea fluido, lógico y eficaz. Hoy hay en la estadística de hechos delictivos una enorme “cifra oculta” de delitos que la ciudadanía no denuncia por el ridículo y larguísimo proceso de la denuncia y porque al final “no pasa nada”, creando una desconfianza en la Policía.

Rotaciones. Entiendo el propósito de las rotaciones (un hábito militar), pero es mayor el despropósito. En el momento en que el nuevo jefe del cuartel comienza a conocer la barriada que sirve, quiénes son los vecinos y sus hábitos, quiénes son los habituales ladrones por sus métodos y dónde viven, y se logra eficacia en la seguridad ciudadana, recibe un traslado y vuelve todo a cero.

Resultado: inseguridad ciudadana casi perpetua y falta de credibilidad en la institución.

Control de multitudes. Esta tarea tiene un protocolo que debe imponerlo la Policía, sin excepción, y bajo ningún concepto traer unidades de Senafront o Senan, que tienen entrenamiento militar contrario a este protocolo. Ya comprobaron que son un peligro de muertes y ceguera en función de control de multitudes. En esta tarea mal llevada se destruye la confianza en la institución, pagando todos sus miembros.

Por último: ponga al día una “estrategia nacional de seguridad ciudadana de la Policía Nacional” y deje un plan que vaya mucho más allá de su gestión y de este gobierno.

Estoy seguro que habrá muchos ciudadanos dispuestos a ayudar a construir un proyecto de Estado para una Policía dedicada a su mandato primario: la seguridad ciudadana.

El autor es fundador del diario La Prensa