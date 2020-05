La reelección en las ONG’s: ¿por qué sí?

Sociedad civil

El término organización no gubernamental (ONG) se utiliza para identificar organizaciones que no son parte de las esferas gubernamentales o empresas cuyo fin fundamental no es el lucro. Por lo general se encuentran conformadas a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión o misión común, pudiendo obtener financiamiento del Gobierno, de otras ONG’s, de individuos o empresas particulares.

Por lo general, las personas que se unen a la junta directiva de una ONG’s son profesionales, pero que tienen poco conocimiento o comprensión del trabajo que debe realizarse o lo que se espera de ellos una vez formen parte de ésta. A pesar de la importancia que tiene la buena gobernanza, la mayoría de las personas que prestan su servicio solo tienen nociones vagas y generales sobre los roles y responsabilidades fundamentales que esto implica. Probablemente por la ausencia de prácticas democráticas en el interior de las ONGs, existen presidentes y directivos que son vitalicios, actuando como dueños de las instituciones; estas personas dominan la información del desempeño financiero y las relaciones con instituciones estatales e internacionales, lo que les confiere mayor poder.

Es necesario establecer y cumplir normas específicas para garantizar una correcta rotación de los cargos directivos, favorecer que el personal técnico acceda por concurso, favorecer el traspaso de información cuando son muchos empleados y la participación de mujeres dentro de estas organizaciones, que siendo un número alto, no suelen ocupar puestos directivos.

El pilar principal de las ONG’s en el mundo es el recurso humano. Muchas de las ONG’s en Panamá son creadas como fundaciones, asociaciones o corporaciones de carácter no lucrativo, se componen de personas tanto voluntarias como trabajadores en contrato y siendo siempre su enfoque la solidaridad. Promueven la obediencia a las condiciones de la organización en la que participan, tienen prohibido aceptar un pago extra por esa participación y hacen gran hincapié en el respeto mutuo. La democracia en sus juntas directivas cumple con esa misión.

La autora es estudiante de maestría en la UIP