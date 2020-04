La segunda ola

Economía

Nuestra economía ya venía golpeada por la corrupción e incapacidad de los últimos gobiernos e irá empeorando en la medida en que se extienda la etapa sanitaria y las empresas no puedan regresar a operar a capacidad. Mientras perdure la primera ola se irá también incrementando el daño económico y la posibilidad de disturbios sociales; por ende aumentará el perjuicio al PIB. Resulta necesario que prioricemos lo sanitario y hagamos cumplir a cabalidad las medidas de cuarentena para lo antes posible (un mes máximo) descender la curva de transmisión e iniciar el rescate laboral y económico.

Los gobiernos no generan riquezas, ni producen ingresos propios; se nutren de las contribuciones fiscales y, en teoría, deben administrar y hacer buen uso de estas recaudaciones. Da pena ver cómo se han despilfarrado billones en obras inconclusas y compras directas y, peor aún, en medio de esta calamidad algunos funcionarios y, en especial, los diputados, mantienen su discurso populista, repartiendo sin control el dinero ajeno, comprometiendo aún más los futuros impuestos (no habrá utilidades que repartir) y aprovechando la desgracia para disponer de más millones. A estos políticos y funcionarios: todo tiene su final, miren como están hoy sus antecesores, actúen con honestidad, humildad y solidaridad. Es ahora el momento de todos meterle el hombro a la carreta para sacarla del fango.

No es la primera ni será la última crisis. Me tocó la invasión del 89; viví la destrucción, muertos, inseguridad, saqueo y crisis económica; formé parte del Gabinete de reconstrucción, un gobierno sin recursos, pero actuando con transparencia, perseverancia, patriotismo y, sobre todo, con el apoyo de buenos ciudadanos surgimos y la economía un año después estaba creciendo a doble digito. Tengo esperanza que en unos meses la crisis sanitaria terminará y volveremos a mostrarle al mundo lo capaz que somos para resolver los problemas. Somos un país pequeño que ha sabido ofrecer una variada plataforma de servicios aprovechando su posición geográfica, la cual hoy está en pausa, invernando en espera de arrancar con más energía que nunca. Mientras a los grandes países les tomará tiempo levantarse, controlar su inflación y las devaluaciones de sus monedas, el Canal está listo para, con el inicio de la época de lluvia, atender el enorme flujo de mercancías que producen los asiáticos para Europa y Estados Unidos.

Nuestro hub cuenta con un nuevo aeropuerto y la flota de Copa preparada y con bajos costos de combustible, listos para tomarse los cielos. El sector financiero se mantiene sólido y preparado para atender un repunte de la demanda de crédito local. El petróleo se mantiene bajo, lo que nos ayudara a reducir la salida de divisas y los costos de manufactura, transporte y producción de energía local. Nuestro único mineral de exportación, el cobre, aumentó de precio y su demanda en Asia.

Otra lección ha sido la importancia de la seguridad alimentaria; nuestro sector agrícola y ganadero será uno de los grandes ganadores siempre que mantenga una producción de calidad y a precios razonables. Ya somos reconocidos internacionalmente por nuestra capacidad de respuesta técnica y hospitalaria; podemos aumentar el turismo médico y hacer una campaña para ofrecer el mejor “safe heaven” a los jubilados.

No puedo terminar sin mencionar tal vez lo más positivo que nos dejará este tsunami: la recuperación de la naturaleza y el medio ambiente; ojala mis conciudadanos mantengan los hábitos de sanidad demostrados. En medio de la tempestad hay personas dispuestas a dar y a compartir lo que tienen. ¿Por qué hacen esto? ¿Se lo enseñaron sus padres o la escuela? ¿Es un impulso de empatía o hay en estos actos algo que aporta sentido en sus vidas? ¿El sufrimiento del otro es el de ellos? Muchos entienden algo simple: si el otro está bien, yo estaré bien.

En un libro de Thomas A. Harris, Yo estoy bien, tú estás bien, se habla del análisis conciliatorio que básicamente se resuelve en que si yo te hago algo a ti, tú me haces algo a mí en respuesta. Según estos sistemas, el individuo es responsable de lo que ocurrirá en el futuro, cualquiera sea su pasado. Con el Covid-19 estas teorías cobraron sentido y pensé que la naturaleza está devolviendo factura de lo que hemos hecho en el pasado.

Recientemente, un amigo, Roberto A. Moreno de León, publicó un ebook que me llamó la atención y que motivó el tema de esta columna. El libro se titula Prohibido tirar la toalla…vive feliz. Roberto tiene una escuela para la felicidad. Nos conocimos tomando un café. Él quería un coaching de escritura y yo descubrí que existían personas que tenían coaching de felicidad. Roberto me ha convencido (aunque no es el propósito de su obra) de que la escuela debería enseñar sobre el arte de ser feliz. Se puede aprender y enseñar a ser feliz.

Todos estamos de acuerdo en algo: el mundo no será el mismo. Tendremos que aprender a tomar decisiones en materia de desarrollo sostenible y cómo vamos a producir formas de desarrollo que nos ayuden a gestionar mejor los recursos. En términos de educación, será importante que enseñemos desde la primera infancia una nueva relación del ser humano con la naturaleza. La educación debe plantearse una nueva ética del cuidado. Debemos aprender a cuidarnos mejor y, desde luego, aprender a cuidar al otro. No estoy exagerando si digo que en el sistema educativo debemos inventarnos una nueva materia que aborde el tema de la felicidad. ¿Se puede enseñar a ser feliz? ¿Qué necesitamos cuidar para poder ser felices? ¿Cómo palabras como resiliencia, empatía, tolerancia, solidaridad van a tener un sentido prioritario de hoy en adelante?