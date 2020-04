´La verdadera desigualdad´: Pablo J. Gutiérrez F. III

Una de las mayores preocupaciones de todas las personas es la desigualdad. Esa brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Muchas son las causas de este desbalance. Por ejemplo, nacemos con diferentes capacidades físicas y mentales; por esto creo existen dos tipos de desigualdades, la mala y la natural.

La desigualdad mala, la que hace que unos se beneficien a costa de otros, es cuando las empresas colusionan con los gobiernos. Es decir, las empresas usan dinero, reparten productos, entre otras cosas, para que los políticos aprueben leyes que les den una ventaja sobre sus competidores. Estas leyes, que muchas veces se venden como beneficiosas para la sociedad, lo único que hacen es perjudicar a otras empresas y a la larga a los consumidores. Los consumidores se ven perjudicados, ya que muchas veces estas leyes crean regulaciones ridículas que restringen el acceso a nuevos competidores a las diferentes industrias. Usando las leyes de oferta y demanda, al eliminar oferta, el precio de un producto aumenta. Adicional a esto, al no poder entrar más competidores, menos trabajo se puede crear. El principal generador de riquezas, que es el espíritu empresarial, se ve pausado. Miles de personas, que pudieron tener un empleo y salir adelante, no lo podrán hacer dado que no existen las compañías que los pudiesen haber contratado. Mucha gente, erróneamente, cree que todo esto es el capitalismo y libre empresa; aquí es donde se equivocan. Esto es “crony capitalism” o corporativismo. En el verdadero sistema capitalista, el gobierno no podría dar estos beneficios y crear estas leyes que le dan poder a unos sobre otros. El gobierno se vería limitado a su rol de proteger la vida, la propiedad y la libertad gracias a una constitución que limite su poder y no el poder de los individuos. El gobierno tampoco tendría el poder de rescatar a compañías que están por quebrar. Esto distorsiona el mercado y manda señales erradas. Adicionalmente, los individuos no tenemos que ser obligados a rescatar un banco u otra institución que quebró por mal manejo. Se tiene que dejar que las compañías que se manejan mal, quiebren. Alguien más recogería los activos y los pondría a mejor uso; y este alguien puede ser una persona pobre con una buena idea.

La desigualdad natural, es la que se ve en el capitalismo y libre mercado. Esta desigualdad viene, como mencionamos al inicio, por las diferentes capacidades físicas y mentales. En lugar de ser como dice Karl Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, “de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad”, sería a cada uno según su capacidad de producir. Y ¿a qué exactamente me refiero con producir? Las personas creen que las cosas se producen por arte de magia. No, las cosas se producen porque los emprendedores ven una oportunidad. Una oportunidad de satisfacer una necesidad o deseo humano. Esto lo hacen a través del sistema de precios o analizando otras señales. Los emprendedores toman riesgos para ayudar a los demás. Y ellos son los que potencialmente se pueden hacer ricos. ¿No les parece correcto que si alguien toma un riesgo por ayudar a los demás, debe ser recompensado?

Si mi razonamiento los convence, pero se preguntan ¿Cómo hacemos para que los de más abajo crezcan? Entonces les preocupa la pobreza, no la desigualdad. A mí no me preocupa la desigualdad ya que lo veo como algo intrínseco en la naturaleza, pero sí me preocupa la pobreza. Ahora, si queremos ayudar a los pobres ¿cómo podemos hacer? Se pueden hacer cosas que a corto y mediano plazo sirven como caridad, servicio comunitario, entre otras. Sin embargo, la verdadera cura para la pobreza está en la educación. Si bien muchas personas tienen acceso a la educación, la educación pública en Panamá es un desastre. Los invito a leer el artículo Una Nueva Opción para la Educación, publicado por este diario el 16 de abril de 2012, que brinda un posible arreglo a la educación.

Si después de esto piensas que la desigualdad debe ser combatida a toda costa, pues el único remedio comprobado es el capitalismo. En los países que más cercanos están al capitalismo y al libre mercado, los pobres tienen ingresos que en promedio superan por más de $28 mil a los países que más se alejan del capitalismo y el libre mercado. Incluso, el 10% más pobre de la población gana en promedio más de $7 mil más que en los países que más se alejan del capitalismo y libre mercado. Tratemos de, ahora en adelante, de luchar contra la pobreza y no nos preocupemos tanto por la desigualdad. Como dijo Aristóteles “la peor forma de desigualdad es intentar hacer las cosas desiguales iguales”.