La virgen no está para tafetanes

Realidad

María Magdalena, fiel seguidora de Jesús, presencio su ejecución y resurrección. Formaba parte del grupo conocido como ‘Las tres Marías’. Ella sufría y lloraba por sus pecados.

Tafetanes, son telas de seda delgada de lujo que servían como adornos en los vestidos que solían usar las mujeres para las fiestas. Algunas personas, aun hoy en día, utilizan el término 'tafetanes' para referirse a la seda.

Si la Magdalena está llorando, no debería tener ganas de vestirse para fiestas, ni de regalos, ni de nada, por eso el dicho 'la Magdalena no está para tafetanes'

Escenas no imaginadas, solo vistas en películas, son las que nos han tocado vivir. ¡Pandemia Mundial! La gente en sus países, luchando contra este enemigo invisible llamado Covid 19. Luchan con la disponibilidad de recursos que tienen y con una economía en franca bancarrota.

Dicen que el peor ciego es el que no quiere ver. Panamá está sufriendo mucho y una parte esta ciega porque no lo ha querido ver.

Existe un porcentaje altísimo de negocios y empresas cerradas, que quizás no puedan reactivarse. Locales comerciales cerrados y vacíos, con letreros de 'Se Alquila', apartamentos cuyas ventas no proceden, alquileres cuyos arrendatarios no pagan, arrendadores desesperados sin recibir el pago de los alquileres de sus propiedades que fueron el producto de la inversión que realizaron con sus ahorros y que tienen que seguir pagando sus préstamos, gastos comunales de las propiedades arrendadas, personas desempleadas con deseos de percibir algún ingreso para mantener a su familia, reinventándose con trabajos informales, el área de la construcción detenida, las industrias tratando de subsistir. ¡Mucho sacrificio del pueblo tanto panameño como extranjero!

Las políticas del Gobierno de contención del gasto, de ahorro, de reactivación de la economía y de trabajo, se ven opacadas ante acciones como realizar licitaciones de alquiler de vehículos de lujo por el orden de los 10 millones de dólares, sustentándolas con el argumento de que 'es más económica que la realizada por el Gobierno anterior'. Están ciegos, el gasto es ofensivo para los momentos que vivimos.

Se contrata por 'excepción' a una empresa para la rehabilitación del edificio de la DIJ, por aproximadamente 5 millones de dólares. Excepción es, en lenguaje coloquial 'Contratación Directa'. ¡Una bofetada al pueblo!

Algunos de nuestros Honorables Diputados están preocupados en estos momentos por cambiarle el nombre a las esclusas del Canal ampliado, otros por presentar y aprobar leyes que contemplen la creación de más corregimientos por circuitos, que generarán más gastos al erario, pero les dará más controles en cuanto a la descentralización que manejarán los representantes de corregimiento. Se instalan Comisiones para festejos futuros.

Y, yo me pregunto ¿Cuál es la parte que no se ha comprendido del momento que estamos viviendo? En tiempos difíciles, es imprescindible ajustarse la correa.

El artículo escrito por el Profesor Rafael Candanedo para La Prensa, titulado 'Montaña Rusa a la panameña', en su párrafo 'trazar una visión de país, aplicable a esta época tormentosa, con la participación del Gobierno, sector privado y sociedad civil', es el camino real y responsable a seguir.

Los ministros que conforman el Gabinete Ejecutivo, deben preparar su plan de trabajo a corto y mediano plazo ajustados a estos tiempos tormentosos, tratando de recuperar la gestión para la cual fueron designados y de esa manera apoyar a la recuperación de la economía en toda su extensión.

A través de las noticias conocemos la emisión de bonos del Estado desde marzo 2020 a la fecha, por más de 5 mil millones de dólares. Emisión es deuda.

Nuestra deuda asciende a más de 34 mil millones de dólares, según información publicada en Internet. Cada panameño tiene una deuda con el Estado de aproximadamente 7 mil dólares.

Entonces a cuidar y vigilar los gastos. Es nuestro dinero. No hay que permitir que se malgaste lo que tanto nos ha costado en estos tiempos tormentosos.

Mientras tanto, esperaré que alguien se dé cuenta de que 'La Virgen no está para tafetanes'

La autora es arquitecta