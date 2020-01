El otro lado de la lucha obrera

VACÍOS EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

He podido reflexionar en los últimos días sobre la adición de más sectores obreros a la mesa de diálogo de la Ley 30. El lograr que los obreros estén representados de manera justa sin dejar a nadie por fuera, especialmente a aquellos que fueron ignorados por no tener tanto protagonismo mediático, es un reto al que no veo solución inmediata. Soy de la creencia que nuestro sistema democrático tiene un gran vacío, y es la falta de representación de la clase trabajadora a través de un movimiento político debidamente constituido.

No hablo de un partido que solamente represente sus intereses, o que excluya a todos los miembros de la sociedad menos a ellos, si no de un movimiento cuyo norte sea proteger la dignidad que tanto se merecen, y cuyo fundamento sea promover el respeto hacia esta clase históricamente explotada.

El gran inconveniente que les impide a los trabajadores llegar a este fin, se encuentra en los requisitos y condiciones que tanto han protegido los partidos gobernantes con el pasar de los años. Se ha demostrado que, en la actualidad, la única forma de inscribir un partido, y mantenerlo, es a través de una maquinaria millonaria que ciertamente es alimentada por sectores de poder que solo patrocinan a los que les son de utilidad.

He aquí la gran falla de nuestra frágil democracia panameña, toda vez que los partidos subsisten a base de dinero y dirigentes serviles, están enmascarados de ideologías que atraen gente pero que en la práctica quedan en el olvido. ¿Qué hace a los partidos actuales moralmente más correctos que los movimientos sindicales que tanto critican?

A consecuencia del propagandismo que metódicamente desinforma a la sociedad en general, empezando desde la casa, se presume comúnmente que a los trabajadores, sin excepción, solo les gusta pedir, quejarse, y no trabajar, y por eso cierran calles sin tan siquiera considerar métodos más diplomáticos.

Es un deber de todo panameño demócrata el reflexionar sobre esta línea de pensamiento, y preguntarse si estos trabajadores no han mediado incansablemente por las vías pacíficas, o si sus condiciones laborales están sujetas a la actitud tiránica de aquellos empleadores o gobernantes que los tratan como animales por el simple interés de aumentar ganancias, y a consecuencia de ello los trabajadores quedan sin otra opción que quedarse con los brazos cruzados. O luchar. “Aquellos que hacen la revolución pacífica imposible, harán la revolución violenta inevitable”. –John F. Kennedy.

No hay una verdad absoluta, sin embargo creo que la lucha de los trabajadores empieza por la sed de dignidad, mientras que las decisiones de los grupos de poder se basan en la gula que es la ambición.

Obviamente esta sed de dignidad a la que me refiero se corrompe cuando aquellos a quienes les conviene desvirtuar su lucha meten su mano oscura dentro del movimiento, llevando a ciertos dirigentes a vender su conciencia y a algunos manifestantes a corromper las protestas con actos vandálicos que terminan siendo la única noticia notoria de la protesta.

No me puedo terminar de imaginar la frustración que, ante estas situaciones, sienten aquellos dirigentes íntegros.

Sé que no todo es blanco y negro. Sé que deben haber dirigentes muy corruptos, y otros que se envisten de lucha sindical solo para evitar trabajar y obtener beneficios injustificados. Pero debemos saber que esto está lejos de ser la única realidad, y que dentro de estos movimientos sí existe una combinación de personas con convicción junto a personas sin escrúpulos.

Es por ello que hay que luchar y defenderlos porque sí hay gente honrada de por medio, recordando a la vez lo fácil que debe ser para un grupo interesado corromper y manchar una lucha que empezó con ideales justos, y que por el estado de necesidad de sus miembros, tiene una conciencia vulnerable que puede terminar pervirtiendo todo el movimiento obrero. No me costaría creer que hay más obreros honestos que políticos honestos en este país.