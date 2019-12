Las costumbres navideñas de Panamá y algo de la literatura universal

Celebraciones

En Panamá, la mayoría de los hogares cuentan con un árbol de navidad al que se le colocan hermosos adornos, algunos de los cuales han sido comprados en las tiendas, y otros han sido hechos en casa. Para navidad, se cantan villancicos y en una buena cantidad de hogares se instala un nacimiento en la víspera de navidad, lo que se conoce como “noche buena”. Se colocan los regalos de los niños al pie del árbol. Algunos creyentes, sobre todo, los católicos, asisten a la denominada “Misa de Gallo” (de niño, asistí muchas veces a esta misa). Esta festividad continúa hasta el 6 de enero, por lo que vale recordar lo que conlleva la celebración navideña.

Para una ocasión tan hermosa como la navidad, se prepara una cena, por supuesto, dentro de las posibilidades de cada hogar. Ya es casi una tradición preparar arroz con guandú, acompañado de pollo o pavo. No faltan los deliciosos tamales o tamalitos, la ensalada, una rosca de pan con nueces, la que se saborea con chocolate caliente, y se ha añadido últimamente el dulce de frutas. En el centro de la mesa, en la mejor bandeja que se posea, se colocan uvas, manzanas, peras y nueces. Los que tienen algo más de tiempo, preparan postres, como dulce de frutas o arroz con piña. Creo que estas celebraciones están alejadas de cualquier ideología política o religiosa, porque es tan contagioso el ambiente que impregna al mundo en navidad, que en muchos se despierta el deseo de compartir, y es eso precisamente lo que muchos hacen en esta ocasión, aunque tal vez no lo hagan más en ningún otro momento del año. Entonces no podemos negar la poderosa influencia de esta celebración.

Como es un ambiente que contagia la alegría, el gobierno promueve una feria con bolsas navideñas en la que ofrecen productos para que las familias también tengan la oportunidad de llevar algo a su mesa para la navidad.

Este ambiente de alegría y desprendimiento propio de la navidad se ha dado a través del tiempo, y esto ha motivado a que la navidad sea también tópico de inspiración para la literatura. Es decir, la navidad es la fuente de inspiración y el tema que se aborda, sobre todo, en los relatos cortos. Tiene que ver con un hombre avaro que cambia su carácter, porque es contagiado por el ambiente navideño. Otro relato, titulado El gigante egoísta, presenta a un protagonista evolucionado, o sea, cambia su mezquina vida cuando un niño le expresa su amor puro y espontáneo. Esto lo ayudó a comprender lo equivocado que había estado y cuánto se pierde en la vida por causa del egoísmo.

Hay una obra que se ha convertido en la favorita de los niños: El Cascanueces y el rey de los ratones, de Ernst Theodor Amadeus Hoffman. Después de muchas peripecias, Clara se casa con el cascanueces, quien previamente había sido convertido en un hermoso muñeco. Hay otros cuentos de navidad, como Canción de navidad, de Charles Dickens. También se puede mencionar a Hans Christian Andersen y su relato El soldadito de plomo, quienes al final del relato quedan fundidos en uno solo como muestra de su amor.

La mayoría de los relatos de navidad impactan nuestras vidas, como sucede en la vida real en tiempos de navidad. Por aquello de la intertextualidad, pienso inclusive en películas que también se han nutrido de la navidad. Vienen a mi mente algunas de ellas, como Mi pobre angelito, la cual trata de una familia que se va de viaje y, debido al afán del mismo viaje, olvidan al pequeñín de la casa. Finalmente regresaron a buscarlo porque no podían pasar la navidad sin él. También pienso en la película El regalo prometido, en la que se plantea cómo un padre hace hasta lo imposible por regalarle a su hijo lo que le había prometido. También se pueden mencionar las películas Santa Claus 1 y 2 con Tim Allen. Se trata de comedias infantiles que buscan llevar diversión en esta época tan hermosa.

Hoy también la navidad nos sigue conmoviendo. ¿Cómo podemos hacer que permanezca ese ambiente de navidad no solamente en diciembre? Es decir, el ser generosos, alegres, condescendientes. La única manera de lograrlo es teniendo a Jesucristo en el corazón porque para los cristianos eso es navidad: Cristo en el corazón. Porque el mundo celebra la llegada del Niño Jesús, y Jesús es el único que transforma nuestras vidas.

El autor es educador