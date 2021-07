Informe a la nación

El presidente de la República volvió a dar su discurso. En resumen, más de lo mismo, ninguna autocrítica, mirada para otro lado, y ni asomo de cambio de gabinete o convocatoria urgente de elecciones por acumulación de casos “turbios” en el seno de su administración. Panamá marcha muy bien, según su criterio. En fin.

Qué bueno que la pandemia le sirva de parapeto. Allí se esconden muy bien los corruptos de todo el planeta. Todos están luchando contra el virus mientras se siguen aprovechando de las circunstancias para seguir agrandando su patrimonio. Me sorprende la cara dura de un gobierno que tiene problemas, no con un virus, sino con la imposibilidad de hacerle frente al más viejo de todos: la corrupción.

Las palabras vacías del presidente lo único que suscitan es tristeza. No reconocer nada es igual a dar todo por válido, y no son casos aislados; es sintomático de todas las carteras del gobierno. No hay capacidad institucional para quitarse de encima los escándalos de corrupción; sencillamente se asumen, hablando de lo bien que lo hace el gobierno y tildando de bochinche o bullying las críticas, o mandando directamente a la policía para detenerte.

Uno siempre es esclavo de sus palabras, y este presidente, sus ministros y sus compinches asamblearios o en distintas instituciones, lo son: hablan mucho y hacen poco, predican transparencia, pero construyen opacidad por todas partes, aprovechándose de las circunstancias excepcionales para seguir con sus trabajos en la sombra.

Vestidos de blanco, parecen peores. Al final del día se dan la mano y reconocen que son parte del mismo sistema y entre ellos se consolidan y cuidan las espaldas. Se salvan unos pocos, muy pocos, pero la mayoría se merece, ahora mismo, que la saquen del sistema para siempre y la única manera de hacerlo es no volviéndoles a votar.

Ya no nos defiende ni el Chapulín, ¡chanfle!, esta gente no se baja del poder ni a punta de chipote chillón.

El autor es escritor