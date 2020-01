Las lecciones de Argentina

Alguien en Argentina, con el tino e imaginación de un periodismo de gran altura, comparó la situación social del gran país con lo ocurrido en su campeonato de fútbol: si Racing después de 35 años logró, en forma sufrida, un campeonato que fue, desde todo punto de vista, un milagro, por qué no podría ocurrir lo mismo con la situación económica, social e institucional del país. El argumento y la comparación no dejan de ser impresionantes, pero meramente literarias. Por dos razones: en primer lugar porque los milagros no existen, ni en el fútbol ni en la sociedad, y en segundo lugar, porque el triunfo de Racing de Avellaneda tuvo la virtud de conjurar los maleficios de 35 años, en tanto que el nuevo gobierno justicialista de Adolfo Rodríguez Saá solo puede convencer a su propia sombra.

La explosión social ocurrida en las últimas semanas de diciembre que terminó por desplomar al gobierno de la Unión Cívica Radical de Fernando De la Rúa, no ocurrió como un rayo en cielo abierto. Fue el producto de años de inmisericorde explotación del conjunto de la sociedad argentina. La trama de un modelo económico excluyente de las mayorías nacionales se viene imponiendo desde los gobiernos militares a través del ministro Martínez de la Hoz, atraviesa el gobierno de Menem y su ministro Domingo Cavallo (un gobierno que impulsa hacia delante el modelo) y llega hasta el gobierno radical de Fernando De la Rúa con Domingo Cavallo como superministro. No se trata solo de un problema académico y que las fuentes de financiamiento exteriores no hayan entendido el drama de la Argentina y de sus mayorías sociales. Al modelo neoliberal no le interesa la suerte de las mayorías, pero no por un prurito académico sino por una razón política. Como todo modelo capitalista funciona solamente para una minoría social, la que concentra, cada vez más, ingresos, riqueza y propiedad. Economía concentradora, pero también impulsora de gran corrupción. En el conjunto de América Latina los casos de corrupción, como modelo de conducción política, van de la mano de las privatizaciones y de las reglas del mercado. México y los últimos gobiernos del PRI, la Venezuela dirigida por el partido Acción Democrática, Ecuador y los últimos gobiernos, incluidos el del demócrata cristiano Jamil Mahuad, el de Perú de Alberto Fujimori, el de Brasil de Collor de Melo y, no es el último, la Bolivia de Hugo Banzer. Cada uno de esos gobernantes unieron neoliberalismo y corrupción.

Ahora le tocó el turno a la Argentina. Por segunda vez las masas se toman las calles del gran Buenos Aires y derriban al efímero Gabinete de Rodríguez Saá. La particularidad es que no se trata de las clases populares, los históricos “cabecitas negras”, sino de la llamada clase media porteña. Las demandas de la gente fueron, ahora, contra la Corte Suprema de Justicia, por la devolución de los depósitos bancarios en los que mantienen ahorros y cuentas en los bancos y contra, no podía faltar, la corrupción de los funcionarios.

No parece existir duda de la profundidad de la crisis argentina. Crisis económica y social que ha provocado un derrumbe institucional. La pregunta que se hacían todos en América Latina era si un débil gobierno como el de Rodríguez Saá podría resistir y reconducir a la Argentina por un camino de esperanza para las mayorías. La respuesta no tardó. En seis días cayó el nuevo gobierno. Las masas lo derribaron.

Otra lección de la experiencia la constituye la dinámica de construcción de la izquierda política. Rompiendo con la tradición de sus querellas históricas, toda la izquierda parece apostar a la unidad en la lucha. Aunque aún no definen el papel a jugar en las posibles elecciones de marzo, pareciera que la discusión será determinante por dos razones: la primera es por el peso electoral de la izquierda política argentina en Buenos Aires y en segundo lugar por el intento de unidad de todos o casi todos. Dicha izquierda la componen el Partido Comunista de Argentina, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Movimiento al Socialismo, un desprendimiento del Frente País Solidario (ARI) y el Foro Social.

Muchos se lamentan por lo de Argentina que no hace sino repetir, en condiciones tal vez específicas, lo ocurrido en Ecuador o Perú. En ambos países los gobiernos pseudo-democráticos son derribados por las masas populares, aunque esa voluntad popular es birlada por los partidos políticos. Solo que en la Argentina, el fracaso de los militares y su dictadura genocida, del gobierno justicialista de Carlos Menem y de los gobiernos radicales de Raúl Alfonsín y de Fernando De la Rúa, han dejado en una vacante política el poder. ¿Quién lo llenará?

No fue fácil ser Racing de Avellaneda en el conjunto de la nación argentina. O por lo menos no lo es para la clase política. A esta le falta desprendimiento, sacrificio, humildad, una dirección sensata –como la del mostaza Merlo– y un equipo de trabajadores. No es mi equipo en Argentina. Soy de la franja roja millonaria a morir y hasta el llanto. Pero estoy feliz por lo de Racing y por lo del pueblo argentino. Como diría Gardel: “al gran pueblo argentino, salud”.

El autor es catedrático de la Universidad de Panamá