Del lector

Me satisface enormemente que a mi enemigo gratuito le produzca tanta amargura mi éxito y le ocupe parte de su tiempo para leerse todo lo que se relaciona conmigo.

Déjeme decirle que no tengo ningún temor de revelar lo que tengo porque no es mal habido, no lo robé, ni estafé a nadie para poder comprarlo. Pero le prometo que seguiré trabajando para ser más exitoso aún y darlo a conocer con el propósito de que tenga usted tema para sus artículos domingueros y no se vea obligado, por las evidentes circunstancias, a enojar a sus mentores y a su líder política incursionando en temas exclusivos del actual gobierno.

Fíjese que en su debido momento tuve yo-yo, frisbie y trompo musical. También leí y me divirtieron mucho las “obras” de Rico MacPato. Luego, me dediqué a estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos para prepararme para tener un futuro exitoso. Los discursos de Hugo Chávez no me interesan, como parece que a usted sí le interesan, y admira los de Mireya, a quien tanto apoyó y ahora soslaya criticarla. No me gusta el ackee, gracias, y mucho menos la posibilidad de envenenarme con él.

Finalmente, no me tomó cinco años triunfar; me tomó la mayor parte de los 55 años que tengo, dedicados muchos de ellos a educarme. ¿Cuánto le tomó a usted perder su tiempo conformándose de vivir de la lisonja de sus amigos? A propósito, algunos de esos amigos suyos tienen muchos más millones que yo, pero no estoy seguro si son bien habidos o producto de estafas a incautos accionistas.