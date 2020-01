¡A leer se dijo!

CULTIVANDO EL HÁBITO DE LA LECTURA.

Traigo a cuento esta seductora frase que el gran maestro Rubén Darío Carles Oberto plasmó como titulo de una de sus ejemplares obras para aprender a leer y engendrar el hábito de la lectura, ahora que, y en buena hora, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Cultura y la Biblioteca Nacional han tomado la firme determinación de ejecutar los lineamientos del Programa Iberoamericano de la Lectura, que consiste en el fomento de ésta a través de estrategias como caravanas de lecturas y capacitación de un voluntariado nacional que coadyuve al desarrollo de actividades literarias para la promoción de la lectura.

Este plan, que compromete a más de 20 países latinoamericanos, España y Portugal, más que un programa es una campaña por cuanto el hábito de la lectura en medios impresos como periódicos, revistas y libros se está perdiendo, y atraviesa la más grave crisis en Panamá y el mundo entero, de tal magnitud, que a muchos nos ha llevado a preguntarnos sí habrá de ser posible que estos desaparezcan algún día.

No son tiempos de culpar a nadie, sin embargo, no es secreto que la internet amenaza cada vez más a la maravilla de Gutenberg, la imprenta. En España, publicaciones de prestigio como El País y ABC registraron fuertes pérdidas por la caída en la circulación de sus diarios debido a la falta de lectores. En Francia, Le Figaro y Le Monde mostraron un desastroso desplome de sus ventas, en más del 13% acumulado en todo 2006.

En Estados Unidos las cosas no han ido mejor, los resultados arrojan cifras más que amargas, periódicos tan reconocidos como The New York Times, The Angeles Times, Washington Post, The Boston Globe, Herald Tribune,USA Today, The Wall Street Journal y Miami Herdad están prácticamente en crisis. Estas cuestiones han llevado a estas casas editoriales a una tarea de recuperación y reingeniería que determinó la reestructuración de unos, conversión a tabloides de otros y venta en algunos casos. Incluso en Panamá hace pocos años un periódico, El Universal, cerró por idénticas razones (y a lo largo de la historia muchos otros), y hace menos tiempo unos diarios locales, La Estrella de Panamá y El Siglo, decidieron integrarse para capear el temporal.

Pero no todo está perdido, también hay cifras interesantes, un estudio de la NAA de los Estados Unidos da cuenta de que uno de cada tres internautas consulta noticias e información general en sus páginas. Ello sugiere que al menos 112 millones de hispanohablantes leen periódicos y revistas en internet. Además, diarios panameños como El Panamá América y La Prensa y norteamericanos como The New York Post y The Daily News han creado ediciones tipo tabloides que les han ayudado a mejorar el número de lectores y elevar las ventas a tasas de crecimiento cercanas al 8% en los Estados Unidos. Las librerías tampoco se han quedado atrás, se las han ingeniado con técnicas de mercadeo y sitios de ventas físicos y electrónicos muy atractivos.

La decisión de las instituciones estatales suena interesante, pero el trabajo para lograr los objetivos, de la campaña como la llamó, habrá de ser titánica. Habrá que sembrar por todas las comunidades del país una Casa de Cultura que remplace a cada casa comunal que son, hasta ahora, antro de ocio, vicios y malas costumbres. Estas Casas de Cultura servirán de altar para la promoción de la cultura, la educación y el buen hábito de lectura, que cuenten con una biblioteca y salas de lectura para una verdadera inclusión social que no reconozca fronteras sociales.

Tengamos presente que la lectura de un libro, una revista o un diario, más que recurso educativo, es un medio de formación que crea un estilo de pensamiento y una forma genuina de razonamiento, que leer es la principal herramienta de avance socio-cultural, que leyendo descubrimos nuevas cosas, y que saber es poder.

Pero felicitémonos, este año seremos testigos de dos acontecimientos trascendentales: la celebración de la IV Feria del Libro, en mayo, y la conmemoración de los 800 años de existencia del extraordinario poema Cantar del Mío Cid; qué mejor oportunidad de corear esta inigualable canción de niños: "de todos mis amigos el libro es el mejor, porque me enseña cosas que no sabía yo, por eso cuando todos me llaman a jugar, yo solo con mi libro me pongo a conversar, que feliz que voy a ser, que feliz que voy a estar, cuando enseñe a mi hermanito lo que acabo de aprender"... ¿qué más?... ¡a leer se dijo!