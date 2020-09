Leo, mi signo

Conocimiento

Walter Mercado nos vendió en América y parte del extranjero la vieja leyenda del zodiaco. Lo convirtió en una cita ineludible en prensa, radio y televisión y se convirtió en uno de los íconos contemporáneos más importantes que ha parido nuestro continente desde hace años y forma parte del recuerdo e imaginario de millones de personas, creyentes o no en sus predicciones. Pero entre Walter, las estrellas, usted y yo, la cosa va esta semana del único signo que puede cambiar nuestro sino: el de Leo.

Si yo leo, tú lees, él lee, nosotros leemos, ustedes leen: ellos tiemblan. “Ellos”, sí, los entusiastas de la ignorancia, que evitan a toda costa que la lectura, su promoción y su difusión fluya en nuestro entorno. Nunca convino que un país nutriera su intelecto: el pan y el circo siempre fueron, y siguen siendo, la mejor manera de mantener la atención de la sociedad alejada de sus verdaderos problemas y necesidades.

Esta semana en Panamá la dedicamos al libro y espero que, pasada la excelente Feria del Libro que vivimos de manera virtual, muchos busquen uno que les acompañe en estos días raros de pandemia y encierro. Y no sólo esta semana, ojalá que el vicio solitario de la lectura los persiga siempre y abandonen su Piscis, Capricornio o Aries “natural” y se hagan Leo directamente. Les auguro una vida más rica y una visión más amplia de lo que ocurre a nuestro alrededor: palabra de Leo y leyente convencido.

El futuro se encuentra en los libros. Algunos pretenden leerlo en estrellas caprichosas o en planetas que hoy lo son y mañana no se sabe. Allá ellos. Leer hoy, es hacer acopio de criterio para que mañana, las viejas historias de nuestros errores, no se repitan; es aprender a tomar las riendas de quienes somos con armas más fuertes para no ser los congos de los de siempre; es, en definitiva, acostumbrarnos a pensar por nosotros mismos.

El autor es escritor