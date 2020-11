Libertad de expresión, ciencia y periodismo

Índice

La Sociedad Interamericana de Prensa —organización que agrupa a los medios más influyentes del hemisferio— dio a conocer recientemente el Índice Chapultepec, una herramienta de medición diseñada para calibrar el estado de las libertades de prensa y expresión en 22 países de América.

De acuerdo con este informe, en Panamá los medios de comunicación y periodistas trabajan en un clima de libertad, pero con limitaciones. En cuanto al contexto, el reporte advierte acerca de las graves asimetrías sociales que prevalecen en el país y sobre los altos índices de corrupción que registran algunos estudios.

Sobre este fenómeno, el de la corrupción, el índice revela que, a raíz del establecimiento del estado de emergencia nacional y de la divulgación de algunos datos acerca del manejo poco transparente en la compra de equipos, las libertades informativas resultaron lesionadas.

El periodismo científico, como rama especializada de la profesión, además de informar sobre asuntos vinculados con diferentes disciplinas del saber, tiene la misión de responder a las preguntas y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo datos, hechos e interpretaciones dentro de un contexto.

Como ha destacado la especialista en comunicación de la ciencia Argelia Ferrer, la pandemia generada por el nuevo coronavirus ha copado la agenda informativa, porque tiene todos los ingredientes para ser noticia: actualidad, importancia, afectación de grandes grupos humanos y, cosa no menor, interés político y económico.

La incertidumbre generada en esta época abarca dos ámbitos. Uno privado, íntimo y personal, pues los ciudadanos sienten que su vida corre peligro. Pero también, dada la extensión de una crisis que ha exacerbado la desigualdad, tiene una arista social que podría actuar como un detonante de consecuencias imprevisibles.

Comunicar para frenar la pandemia no tiene solo que ver con la difusión reiterada de mensajes para indicarles a los ciudadanos qué hacer. Las campañas dirigidas a sensibilizar a la población con respecto a las medidas de distanciamiento físico e higiene son importantes, pero no suficientes. La ciudadanía necesita confiar en el emisor. Si no, el mensaje cae en saco roto.

La transparencia en cuanto al uso de los recursos del Estado para detener o minar las consecuencias de la pandemia resulta vital. Por ello, las libertades de expresión e información son tan importantes como el agua y el jabón.

La autora es periodista, investigadora asociada del CIEPS y pertenece al movimiento Ciencia en Panamá