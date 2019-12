Sobre la liga de fútbol panameña: Daniela Arias V.

TRES PILARES

Como todos sabemos, el fútbol es un deporte que está en vías de desarrollo en Panamá. Si bien es cierto que tiene mucho potencial por explotar y beneficios que aportarle a nuestra sociedad, hay algo que no termina de cuajar y no deja que avance como a todos los apasionados de este deporte nos gustaría. En mi opinión, los tres grandes pilares que impiden su evolución son los siguientes:

1. La educación: En Panamá, ni la educación ni la cultura impulsan a los niños y jóvenes a desarrollarse de manera profesional en carreras deportivas. Tenemos que promover la idea de que optar por algún deporte es una opción tan válida como estudiar derecho, mercado o psicología. Contamos con la materia prima perfecta para tener deportistas de altura, ahí están Irving Saladino, Alberto Quintero e Isabella Amado, entre otros grandes del país.

El problema es que ellos son la excepción a la regla en un país que no apoya correctamente el deporte nacional ni a sus deportistas. Lo cierto es que hasta que Panamá no cambie esto, ni el fútbol ni otras disciplinas evolucionarán.

2. El Gobierno debe aumentar el presupuesto destinado al fútbol. Con esto no me refiero a la selección de Panamá ni a darle un cheque de 20 mil dólares a cada jugador; me refiero a inyectar dinero al núcleo del fútbol local, de donde salen todos los jugadores de la querida Sele.

El Gobierno debe trabajar de la mano con los equipos, tanto de primera como de segunda división, y apoyarlos económica y socialmente.

Porque, al fin y al cabo, son ellos los que crean las estrellas.

Los dirigentes de los clubes de todo el país hacen un trabajo extraordinario y sin fines de lucro, para hacer surgir esta disciplina que apenas está en pañales.

Muchos podrán decir lo que sea sobre ellos, pero lo que no se les puede quitar es el amor, el tiempo, la dedicación y todo el dinero que dejan en el campo, no solo para hacer un fútbol nacional de calidad, sino para mejorar la calidad de vida de todos sus jugadores, darles oportunidades, alejarlos de los malos hábitos e inculcarles los buenos valores que este deporte posee.

Estoy segura de que un trabajo en conjunto pudiese dar frutos excepcionales, muchos triunfos a Panamá, más jugadores de calidad y, sobre todo, un fútbol de altura del que sentirse orgulloso.

3. El tercer y último pilar, somos nosotros, los aficionados: queramos o no, somos una pieza vital, pues hacemos la diferencia entre un estadio lleno y uno vacío. Cambiemos las reglas y salgamos a los estadios a apoyar a nuestro equipo –ya sea con la familia o entre amigos–, compremos las camisetas, empecemos a disfrutar y vivir el fútbol local de la misma manera que hemos sido capaces de vivir la Champions League o la liga española.

Si tenemos tanto fervor para celebrar los triunfos del Real Madrid y del Barça, ¿por qué no tener igual o más pasión por nuestros equipos Plaza, Chorrillo o cualquier otro panameño?

¡Para poder hacer un fútbol de calidad, debemos empezar por ser aficionados de calidad!