Discurso

El Presidente de la República concluyó su discurso (sin autocrítica) afirmando, “haré, junto a los panameños, lo que sea necesario para sacar adelante a Panamá”, vinculando nuestra desigualdad social a la pandemia y, desde ella, pretende dejar “las bases para transformar lo que debe ser cambiado”. Aludió a que “no hay decisiones fáciles ni perfectas”. Dijo que no es cosa de un gobierno, sino de todos, y que lo mejor y más noble “de la mayoría panameños” ha aflorado durante esta crisis. Respeto y unidad, “de la mano de Dios” para salir y, “no nos rendiremos termino, ese es el sentido del deber de los que amamos Panamá”.

Hay tres aspectos que me inquietan de estas palabras. Primero: la corrupción y la desigualdad no los trajo la pandemia, son autóctonos, y parece que no hay cura para ello. Vincular cualquier solución política a lo sanitario no es más que eludir responsabilidades. Segundo: cierto, no hay soluciones perfectas ni fáciles, pero esa no es razón para no tomarlas ni debe ser un parapeto retórico tras el cual refugiarse: parece advertir que no rectificará si se equivoca, como no la está haciendo ahora. Tercero: los menos nobles de los panameños, los “honorables” y demás políticos, son los que “mejor” se han aprovechado de la crisis. Y no se sintieron interpelados en este discurso: aplaudieron de pie hasta rabiar.

Mi deber con respeto y unidad democrática, es decirle que esperamos trasparencia y mejor distribución de nuestra riqueza, porque la tenemos, y usted, esta es su parte, tiene el deber de no consentir la más mínima duda sobre ninguno de sus colaboradores y copartidarios. Hable alto y claro, este país necesita de un líder seguro, autocrítico y con pulso firme para apartar del gobierno a cualquier turbio. Haga lo que sea necesario, no para dejar bases para el cambio, sino el cambio instalado en la conciencia política de este país. No se rinda, porque yo no lo haré.

El autor es escritor