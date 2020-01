La manía del poder presidencial

COMUNICACIóN.

El panameño se mueve entre fobias y manías. Es una característica que compartimos con las sociedades que se comunican emotivamente. La comunicación emotiva tiene que ver con valores orientados a preferencias individuales, lo que se puede definir como arbitrio,egocentrismo e incluso como idiosincracia. Es el universo de la subjetivividad con su forma de comunicación "expresiva". En este ámbito expresivo el único juez supremo de la validez es el propio yo. En el mundo de la objetividad y de la cultura existen otras formas de validar la comunicación. Para eso existen las ciencias naturales y las ciencias humanas y sociales.

El problema del panameño es que su comunicación emotiva no logra penetrar ni la objetividad propia de las ciencias ni la intersubjetividad propia del conocimiento social del universo. En este sentido, nuestra capacidad ciudadana necesaria para frenar los abusos del poder y nuestra capacidad humanitaria para insertarnos en el mundo globalizado está seriamente limitada. Es un problema cultural "pedagógico" de actitudes básicas para ser hombres y mujeres responsables en el campo de la moral, del derecho, de la política y de la religión, e incluso en el campo científico y tecnológico. Ya se ha dicho, que la moral del pensamiento es "la lógica" y yo añado, "la realidad" objetiva y social que quiérase o no somete y domina a cada individuo en particular.

Ni como ciudadanos ni como humanos de un mundo globalizado es recomendable dejarse llevar de fobias y manías.

Lo que es exitoso en el mundo de las propias fantasías es un aparatoso fracaso en el mundo político. Los estrategas de la propaganda saben explotar esas fobias nacionales y entre "el voto castigo" y "tu última oportunidad" van devorando las fortunas de los maniáticos del poder. A tal grado se difunde la manía que ya hay aspirantes para el 2024. Eso no importa, lo preocupante son los maniáticos de 2009 y sus aduladores.

Que un maniático surja de la banca, del supermercado o del confuso río revuelto de las donaciones es un accidente, pero que impacten a las masas, llenas de rabia y fobias, es preocupante. Este es el caso de nuestro país. La cultura nacional y eso lo explotan de maravilla los medios de comunicación y los expertos en propaganda política, es emotivista y no argumentativa. Las propuestas y los argumentos sólidos ni se oyen ni se piensan. Y cuando se entienden no se creen. El resultado concreto es darle a esos maniáticos del poder un taller de inculturación y a los partidos políticos un vacío de proyectos y programas. Decir que en Panamá, no hay partidos programáticos es una vertad tan manifiesta que el 75% de los inscritos en partidos lo hacen por motivo de interés individual. El programa no importa, lo que importa es la apuesta a ganador.

Al maniático hay que ponerle la máscara de triunfador y una clientela gritona, en cada circunscripción electoral. Si se puede conseguir unas cuantas personalidades del mundo empresarial y profesional, mejor y si a esto se añade el Consejo de Rectores, el Comité Ecuménico y unas cuantas ONGs con aportes internacionales, entonces, el éxito está garantizado. Las encuestas no fallarán y el voto de carne y hueso, tampoco.

Este país -dicen los pesimistas- no lo compone nadie y porque nadie lo compone, entonces, cualquier ambicioso puede ser la alternativa. El juega vivo del maniático del poder autoriza al ciudadano elector a perseguir su propia utilidad. En un mundo de gustos y preferencias ser Presidente de la República garantiza más riquezas, más reconocimientos y por qué no, poder por poder. Y uno se pregunta, ¿Posiblemente, me estoy equivocando? Cuando uno reconoce su equivocación y el pueblo reacciona indignado porque ya está bueno de fobias y manías, las cosas del Estado se ponen interesantes.

Inmediatamente, la manía del poder es descalificada. El banquero, el empresario de supermercado y el especulador de financiamientos anónimos son considerados arribistas y empecinados. Las elecciones se transforman en un medio de expresar la responsabilidad ciudadana y en una forma de arrancar máscaras y descubrir auténticas personalidades. En este momento, la ciudadanía deja de ser sujeto de manipulación y con facilidad distingue la manía de la vocación de servicio público. Surge la posibilidad de una inédita organización de poder ciudadano y de una bien madurada irrupción en el ruedo político.

Entiéndase bien, no se trata de la sociedad civil de ventajas y prerrogativas, que trepan desde los gremios empresariales, los clubes cívicos, las ONGs, los colegios sin pasar por una consulta popular y con pretensiones de imponer fórmulas "democráticas". Se trata de una ciudadanía movilizada electoralmente -constituyente- para imponer leyes fundamentales y con capacidad de decirle al presidente, a los diputados, a los magistrados y a los procuradores o cumplen con la justicia o van para la cárcel.

El autor es filósofo y abogado