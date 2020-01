Un mercenario contra Noriega

REVELACIONES DEL PASADO MILITAR.

WASHINGTON, D.C. –En junio del año pasado, cuando Manuel Antonio Noriega estaba en la euforia de encontrarse muy cerca a la fecha de su liberación, él obtuvo un triunfo en los tribunales norteamericanos que seguramente le pareció una dulce muestra de cómo su vida iba a cambiar. El triunfo fue lograr que un juez federal en Wyoming desestimara un pleito civil que el norteamericano Thomas Bleming le había puesto, pidiendo 21.5 millones de dólares como compensación por los 21.5 meses de maltrato y torturas que este dice haber sufrido por órdenes de Noriega. Sin abogado, Noriega se defendió él mismo del pleito y convenció al juez de que el caso había prescrito.

Ahora, Bleming ha escrito un libro de 400 páginas –dedicado al pueblo panameño– que relata su aventura panameña en gran detalle. El libro, disponible en www.amazon.com y otros sitios internet, se titula Panama: Echoes from a Revolution. (Panamá: Ecos de una revolución) Dista mucho de ser una gran obra literaria y uno no sabe hasta dónde confiar de las cosas que él relata, pero sí revela algo de Panamá en esa época; también revela algo del mundo de los mercenarios, aventureros que viven de la guerra y se creen la personificación en vida real de un James Bond o un Jason Bourne. Quizás de verdad haya personajes así en la vida real, pero me parece dudoso que Bleming haya sido uno de ellos, por más que él se auto–describa como un Che Guevara de la derecha.

El relato de Bleming comienza en 1978, cuando se encontró una copia del librito Surrender in Panama. (Sumisión en Panama), escrito por el congresista derechista Philip Crane. Ese libro era un ataque contra los tratados canaleros y también delataba los abusos de Omar Torrijos y sus lazos con Fidel Castro. Esto convenció a Bleming de que un movimiento armado era lo necesario para liberar a Panamá y devolver el Canal a manos estadounidenses. Poco después, hizo contacto con unos panameños que estaban interesados en derrocar a Torrijos.

Bleming se reunió en Miami con ellos. "Uno de los puntos acordados era el asesinato de Omar Torrijos y su jefe de inteligencia militar, Manuel Antonio Noriega", escribe Bleming. El plan era crear una revolución armada, pero los panameños no tenían plata para comprar armas. Ante eso, Bleming alega que él fue a Londres y logró que le dieran a crédito unos 40 mil dólares en armas.

En febrero de 1979, su primera acción "revolucionaria" fue dinamitar una torre de electricidad en Chiriquí. Bleming pensaba que Noriega llegaría a inspeccionar el daño y entonces habría una segunda bomba que lo mataría a él y a un buen número de los soldados a su alrededor. "La idea de matar de esta manera a Noriega hacia feliz a Tom [Bleming] ... Morir quemado vivo era el fin apropiado para un hombre tan inhumano, responsable de tanto sufrimiento entre el pueblo panameño", escribe el propio Bleming.

Él y sus aliados pensaron que este acto tumbaría a Torrijos. Escribe Bleming: "Esta acción hasta podría hacer que Torrijos se fuera del país, que huyera a Cuba para estar a salvo con su amigo Fidel Castro.... Todos pensaban que era probable que Torrijos se iría rápidamente del país cuando supiera de la muerte de Noriega. La idea de un triunfo rápido, en vez de una guerrilla prolongada contra la Guardia Nacional, inspiró cierto optimismo entre todos los involucrados".

Noriega no murió en el ataque pero, según Bleming, todo Panamá estuvo sin electricidad por un mes. Bleming y sus hombres se refugiaron en Costa Rica y luego viajaron a Nicaragua y a Estados Unidos para buscar apoyo. Bleming alega que en Estados Unidos, dos tipos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) dieron luz verde a su movimiento guerrillero, pero dijeron que negarían esto si la Guardia lo capturaba. En su próximo viaje a Panamá, en octubre de ese mismo año, lo capturaron; él piensa que algún "sapo" lo traicionó. Dice que lo pasearon por todas las cárceles del país y lo sometieron a torturas y maltrato, mientras que la embajada estadounidense hacía muy poco por liberarlo. Noriega finalmente lo soltó en julio de 1981.

Desde entonces, Bleming ha viajado muchas veces a Panamá, se ha casado con una panameña, y hasta se ha escrito con Noriega. Su supuesta guerra de liberación en Panamá fue una cosa descabellada, pero sus recuerdos de Panamá no lo sueltan.