Mi contribución ciudadana a Ágora

Diálogo

Por primera vez en nuestra historia, se ha convocado a la sociedad a un proceso de consensos nacionales en que la agenda nacional se formará de “abajo hacia arriba”. Se inicia el proceso con las propuestas de la ciudadanía, que se van llevando a múltiples mesas geográficas en todo el país, hasta llegar a un gran consenso nacional sobre el Panamá que queremos Al gobierno -con una credibilidad extraordinariamente debilitada – solo le toca al final del proceso cumplir la promesa del presidente de procurar ejecutar los acuerdos, pero no interviene en el proceso de lograrlos. Quien diseñó y dirige el proceso es la doctora Paulina Franceschi, cuya vasta experiencia en el PNUD y como diplomática es garantía de seriedad, creatividad y objetividad.

Todos los ciudadanos debemos hacer propuestas en el App Ágora. Sólo tenemos derecho a quejarnos si antes proponemos soluciones.

Por lo pronto, éstas son mis cinco propuestas, algunas enviadas y otras por enviar al App de Ágora.

1) Agua: me satisface que la ACP esté dedicada al problema agua con proyección de 50 años para asegurar agua para el consumo y para el Canal. ¡Bien, porque si es la ACP, se logrará! Sin embargo, hace falta lo más importante del ciclo del agua para consumo: el ente de producción y distribución. Si el proyecto de la ACP no incluye resolver eso, queda en manos del viejo y cansado Idaan, entidad que parece estar hecha como para no funcionar. Así, el proyecto ACP quedaría cojo. La falta de agua en todo hogar las 24 horas del día, al precio justo (ajustado a la capacidad del usuario), hoy día es el factor de desigualdad más crítico de nuestra sociedad. Para cerrar esta horrible brecha, el agua en cantidades de sobra, producida y distribuida es la número 1.

2) Educación: el Ministerio de Educación se ha convertido en una fábrica de desigualdad. Ni la Mujer Maravilla puede ponerlo a funcionar al nivel requerido, pues está burocratizado y politizado. Solución propuesta: que el 100% de las utilidades del Canal sea para educación. Este año fueron $1,800 millones. La ACP hace un solo cheque anual. ¿A cuál ente? ¿Al Meduca? ¡No! A un ente nuevo al estilo organizativo ACP, con una junta directiva representativa de gremios educativos, rectores, padres de familia y sociedad civil. Un ministro, cuya única función sea presidir la junta (tipo ACP) y asistir al Gabinete con propósito de coordinación, y tres entes ejecutores pequeños, desburocratizados y eficaces para empleo y evaluación, curriculum, construcción y mantenimiento de escuelas. Con esta fórmula, la ACP logra que el panameño de Chupampa sienta al igual que todos que el Canal lo beneficia. Además, ¿qué naviera puede objetar un aumento de peajes si es todo para la educación de todos los panameños?

Como el ente gestor de educación recibe el dinero de la ACP y no del gobierno, se evita la politización de la educación y -lo más importante- habrá un nuevo y eficaz gestor de la educación, desburocratizado y despolitizado.

3) Salud: la crisis de la Covid-19 ha comprobado la horrible deficiencia de nuestro dividido sistema de salud. Ya hay que unificar los dos sistemas bajo un sistema nacional de salud, y pensar en un seguro universal de salud para todos los panameños.

4) Seguridad: hay que hacer valer la Constitución de la República, que establece claramente que somos un país desmilitarizado y neutral. Por eso, Senafront y Senan (entes militares) deben tener prohibido actuar fuera de las áreas de fronteras y de costas y, si se comprueba lo contrario, producirá el inmediato despido de su jefe y de las unidades que participaron. Otra reforma importante: la Policía sólo recibirá miembros graduados de academias exclusivamente de Policía Civil, y queda terminantemente prohibido recibir ayuda militar de país extranjero alguno .

5) Justicia: propongo que se cree una Corte Constitucional con cinco magistrados sin suplentes, cuyo término será de por vida. Uno nombrado por el presidente; uno, por el Consejo de Rectores de universidades públicas y privadas; uno, por la sociedad civil, dedicado a la transparencia y anti-corrupción; uno, por estudiantes de leyes de universidades públicas y privadas, y el quinto, elegido por votación popular.

Esta Corte atenderá controversias constitucionales y será además responsable de profesionalizar el sistema judicial, con nombramientos por tiempo definitivo, por concursos y méritos, y llevará la estadística de casos por cada juzgado del país, decidiendo la expulsión de jueces de juzgados con retrasos o decisiones injustificadas que den pie a posibles actos de venta de sentencias.

Esas son mis propuestas ciudadanas. ¿Ya enviaron las suyas, amables lectores?

El autor es fundador del diario La Prensa