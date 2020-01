Un ministerio de cultura y deportes: Miguel Sanchiz, Jr.

FOMENTO

En la década de 1970 se creó en Panamá, por iniciativa de Omar Torrijos Herrera, el Instituto de Cultura y Deportes (Incude) para cubrir esas dos áreas tan importantes para el desarrollo ciudadano del país.

En 1974, mediante la Ley 63 del 6 de junio, se separan y se crea el Instituto Nacional de Cultura (Inac) con el objetivo de fomentar, orientar y dirigir el proceso cultural en el territorio nacional. Esta entidad tiene personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno. El Inac sigue la política cultural y educativa del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación (Meduca).

El Incude fue creado como tal por el Decreto Ley No. 144 del 2 de junio de 1970, pero al separarse de la cultura, pasó a ser el Instituto Nacional de Deportes (Inde). Finalmente, con la Ley No. 16 del 3 de mayo de 1995 y la Ley No. 50 del 10 de diciembre de 2007 se reorganizó como Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes). Este organismo también está bajo la égida del Meduca.

Con estos cambios, la idea originaria de que la cultura y los deportes tuvieran fuerza independiente en el devenir nacional quedó truncada y bajo los designios del Meduca, que tiene un grave peso de responsabilidad solo con la actividad educativa.

Por estar vinculado a la vida deportiva del país por muchos años, escuché con atención las declaraciones del presidente electo, Juan Carlos Varela, sobre la creación de una Secretaría de Deportes para, básicamente, sacarlo del paraguas del Meduca y hacerlo más eficiente.

En Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes es uno de los 14 que conforman el Ejecutivo, bajo la dirección del Presidente de la República. Su misión es fortalecer y promover la identidad guatemalteca y la cultura de paz, en el marco de la diversidad cultural y el impulso de la recreación y del deporte federado no escolar. Está compuesto de un ministro y dos viceministros, de cultura y deporte.

Entendemos que las secretarías de Gobierno en Panamá son autónomas, a diferencia del Inac y Pandeportes que son semiautónomas. Sin embargo, consideramos que tanto en el deporte como en la cultura, el país necesita más que un avance, requiere una revolución estructural que le dé el sitial que se merecen ambos en la vida ciudadana.

Desde el punto de vista jurídico, soy un tanto escéptico del alcance de una Secretaria de Deportes frente a un Instituto Panameño de Deportes establecido por ley, bajo el Meduca. Sería complejo, a mi parecer, convertir al Pandeportes en Secretaría. Eso supone una movida lateral, en vez de concretar un ministerio (movida vertical) que realmente tenga la atención del Ejecutivo y sea más fácil de integrar (sacándolo del Meduca).

El deporte y la cultura han sido platos de segunda mesa por muchos años en Panamá. Sin embargo, a través de ellos es que muchas veces se manifiesta nuestra identidad y orgullo nacional. Felicitamos al Presidente electo por la iniciativa, pero tenemos la esperanza de que en un futuro se convierta en mucho más.