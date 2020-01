¿Más de lo mismo… o peor?

DESILUSIÓN

En un artículo previo que escribimos, “La Corrupción y el Poder Político” (La Prensa, 13/1/2009) antes de las últimas elecciones presidenciales, manifestamos: “En este año electoral, los panameños debemos sopesar muchos elementos de juicio que nos ayuden a elegir de los candidatos disponibles... el mejor de todos ellos. La tarea es ardua, existen elementos distractores; la publicidad es uno de ellos y ésta es costosa, así que los que cuenten con mayor disponibilidad de recursos económicos tienen más probabilidad de ser elegidos, aunque no sean necesariamente los mejores”. Nuestro temor se convirtió en realidad.

Los panameños caímos ante el embrujo subliminal de la publicidad y elegimos al hombre “del cambio”… hoy estamos pagando caro nuestra ingenuidad… ¿y quiénes están recibiendo gran parte de ese “pago”? … precisamente los medios de comunicación social y la clase media que contribuyeron a colocar al licenciado Ricardo Martinelli en el sillón presidencial. Sus promesas de consensuar todas las decisiones; nombrar a los más aptos, no importa de qué partido fueran; no nombrar familiares en el Gobierno y transparencia absoluta en la forma en que se invertirían los fondos públicos, no se han cumplido.

Nuestro presidente, su excelencia el licenciado Ricardo Martinelli, dijo: “No compraremos un avión presidencial…” y, en vez de utilizar la donación de Taiwan en obras sociales, se compró un lujoso avión… “Nombraremos a los más capaces, vengan de donde vengan…” y parece que “los más capaces” son o descendientes de italianos o familiares del señor Presidente…

Los 100 para los 70 (Red de Oportunidades) y los bonos de 20 dólares, mochilas y útiles escolares a los estudiantes, es lo mismo, que nuestro Presidente criticaba de los gobiernos PRD, sólo que con otro nombre. El dinero para estas obras sociales debe salir de algún lado y de dónde más que de los bolsillos de los propios beneficiados con incrementos de impuestos como el 7% del ITBMS.

No hay que ser un intelectual consumado para saber que para destacar en los negocios hay que tener don de mando, tomar decisiones y mantenerlas a veces sin escuchar a nadie. El empresario piensa: es mi negocio, el objetivo es lograr márgenes de ganancia que representen dinero adicional para mi beneficio y el de mi familia… conducir la nave del Estado es diferente, es muy diferente.

Además, señor Presidente, ser el mandatario de una Nación implica sacrificios personales... eventualmente tendremos que abandonar el desenfadado estilo del millonario dueño de una cadena de supermercados para convertirnos en el jefe del Ejecutivo de un país, vestido, como lo exige el protocolo, con saco y corbata… el manejo de la política exterior exige un mínimo de discreción, si no es una decisión tomada mejor no la comente… y aunque usted no lo crea, en este país existen panameños capaces, aunque no sean de origen italiano.

Con más del 60% de aprobación por parte del electorado panameño, el Presidente pudo y aún puede establecer los cambios que el pueblo anhela… pero ciñéndose a las leyes… nadie está por encima de las mismas.