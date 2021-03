Labor cívica

Es mucho más que un chaleco ser parte de un Club Cívico. Cuando usamos el chaleco de nuestro club, representamos a los 1.2 millones de rotarios a nivel mundial. Como el matrimonio, implica compartir valores, principios, reglas de conducta y propósitos comunes.

Un club que, a lo largo de 100 años, ha demostrado un compromiso de décadas con el ideal de servir a los demás es el Club Rotario de Panamá, un oasis en un entorno que tiene la capacidad de sorprendernos cada día con escándalos, decisiones cuestionables y una débil institucionalidad que corroe el liderazgo público y privado, en Panamá y en la región.

Hace poco el New York Times publicó un artículo que reportaba los escándalos de vacunación en Sur América (‘V.I.P. Immunization’ for the Powerful and Their Cronies Rattles South America). El artículo relata renuncias de ministros de Estado y una ciudadanía indignada : “la ira dirigida a los poderosos colados se ha amplificado debido a la escasez de vacunas”. No es para menos. La presión a los sistemas sanitarios, el número de defunciones en la región y el descalabro económico y social inédito que vivimos hace aún más deleznable acciones egoístas e irresponsables. En un entorno tan convulsionado, recibimos con tristeza e indignación que haya una ínfima minoría de miembros de clubes cívicos que, sin ser voluntarios, se colocan su chaleco para “colar en la fila”, incluso a familiares y amigos.

La racionalización de las acciones del ser humano es perversa: hace que gente honesta justifique conductas inaceptables e incluso incurra en ellas. Permite que, como gobernados, nos digamos, “No importa”. “Robó, pero hizo”, cuándo evaluamos el desempeño de un mandatario. Naturalizar lo inaceptable es romper, desde la pasividad y la complacencia, la espina dorsal de las instituciones.

Soy, orgullosamente, Rotaria. Cuando me invitaron a hacerme parte del Club, me dije, “esto es para mi”. Comparto con compañeros que creen “en dar de sí antes de pensar en sí”. Son personas que han participado en cientos de jornadas de vacunación en Panamá y que han hecho obras impresionantes en pro del bien común, en especial, en pandemia.

Responden a axiomas claros establecidos por la Prueba Cuádruple. “De lo que se piensa, se dice o se hace: ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados?”

La Prueba Cuádruple, pensada por el Rotario Herbert J. Taylor en 1932, pronto tendrá un siglo. Es absolutamente vigente.

Recientes acontecimientos ponen de relieve cómo la Prueba Cuádruple no puede jamás ser una exigencia de conducta con relación a un tercero, sino, una constante herramienta de evaluación de nuestras actuaciones en lo personal y profesional. Portar el chaleco rotario es decir que abrazamos la Prueba Cuádruple. Si un compañero se cuela en la fila de un protocolo de vacunación con un chaleco que no le pertenece, viola el primer principio pues se presenta como alguien que no es, pues no es verdad. Si un compañero usa su calidad de Rotario para llevar a su familia a vacunarse cuando no les corresponde, viola la segunda regla, porque su conducta no es equitativa con relación a otros interesados. Cuándo un compañero se salta las reglas de los procesos de vacunación, causa decepción e ira entre sus compañeros y la sociedad, creando mala voluntad y perdiendo amistades, fallando en el tercer axioma de la prueba. Colarse, evidentemente no es beneficioso para todos e, incluso, incrementa la vulnerabilidad de quien, por su perfil de salud, debe ir primero en los protocolos sanitarios.

Los clubes cívicos no son inmunes al ambiente tóxico que anonada y atonta. Hay situaciones que demuestran que debemos aferrarnos a ejercer un liderazgo ético y comprometido y evitar el canto de sirenas que hizo que Ulises pidiera que lo amarraran al mástil del barco. No es aceptable sucumbir a la tentación. Estoy segura que se hará todo lo necesario para salvaguardar que, quienes usamos el chaleco rotario, seamos dignos de portarlo. Limpiar y refrescar es siempre sano. Los errores no son sentencias fatales. Constituyen oportunidades para enmendar, construir y aferrarnos a lo que nos une: “dar de sí antes de pensar en sí”.

La autora es miembro del Club Rotario de Panamá