‘Aquí me muero, pero no salgo’: Paco Gómez Nadal

EL MALCONTENTO

Ya no es noticia de portada. Es lo que ocurre cuando no hay morbo, sangre o choques violentos. Mientras los Estados mantienen el monopolio legal del ejercicio de la violencia (y lo usan con consistencia), a los arrancados de la tierra solo les queda ser golpeados o morir en una manifestación para que la opinión “publicada” preste atención a sus reclamos.

Las democracias que no funcionan (y son unas cuantas) son expertas en no dejar resquicios para que la voz de los nadie pueda oírse, aunque sea de forma tenue.

Por eso Panamá vive un eterno corte de carreteras o vías urbanas, porque los arrancados saben que hasta que no alteran la vida “normal” de los “ciudadanos de bien”, que son los que preocupan a los políticos (porque votan)… hasta que no se convierten en un problema, ni el Gobierno ni los medios de comunicación les van a prestar atención.

Ya no es noticia de portada, pero el agua sigue subiendo en el área del proyecto Barro Blanco. A pesar de las protestas de los afectados, de los universitarios y de muchos colectivos, a pesar de los contundentes mensajes de organismos internacionales, nada oyen el Gobierno y sus secuaces al servicio del proyecto mafioso empresarial. Tampoco es noticia ya el proceso judicial al encarcelado Shucri Kafie, uno de los directivos principales de Genisa, la empresa de Barro Blanco, por defraudar al fisco en su país, Honduras.

Pero, mientras, en Charco Trucho, en la comunidad de Quebrada Caña, una de las afectadas en el corregimiento de la comarca Ngäbe-Buglé de Bakama, un padre de familia habla mientras el agua moja sus pies e inunda su vivienda. Esa que está en el territorio que, tal y como relata, habitó su padre y su abuelo. “Aquí me muero, pero no salgo. De aquí no salgo jamás…”. El testimonio llega grabado con poca calidad, desde un teléfono móvil de un activista. No parece que la opinión pública panameña esté sufriendo por el destino de esta familia, ni del resto de afectados.

Son mucho más importantes los fastos de la inauguración del tercer juego de esclusas del Canal, esas sobre las que aún están pendientes reclamos internacionales por un sobrecoste que cualquier contable principiante hubiera vaticinado.

Las portadas han recogido de soslayo el desastre potencial por la cantidad de concesiones mineras en trámite o por los reportes de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos que confiesan que “hasta 2015 había en el país 111 concesiones hidroeléctricas en trámite, operación, diseño o construcción, de las cuales, 73, es decir 65%, están en cuencas y ríos de Chiriquí. Le siguen Veraguas y Coclé, con 22 y 8 proyectos de generación hídrica, respectivamente”.

Un país agujereado y drenado con la complicidad de las autoridades ambientales y de las clases medias urbanas, demasiado preocupadas por el tráfico o por los desfiles navideños como para dedicarle tiempo a su propia supervivencia.

Si el gobierno de Martín Torrijos empezó la feria de Panamá, abriendo la puerta a un modelo de acumulación por desposesión, y la administración de Ricardo el fugado Martinelli utilizó bala y gases contra quien osara contradecir el modelo de despojo, el actual ejecutivo de Varela optó por contratar en su equipo a muchos de los ambientalistas visibles de ciudad de Panamá y comprar así barato su complicidad. Solo algunas organizaciones ambientalistas de las provincias, un puñado de activistas en la capital y los pueblos indígenas siguen resistiendo a este embate.

Cada vez que escribo sobre este asunto, los dedicados opinadores del pseudónimo me acusan de ñángara y de no querer el desarrollo para Panamá. Es justo lo contrario. Esos pueblos indígenas y esos ambientalistas de la periferia son la única razón por la que el país no ha regalado ya toda su riqueza ambiental y por ello hay que repetir hasta la saciedad a la opinión pública capitalina que es su deber (y su necesidad) situarse al lado de ellos.

La tierra, los ríos, las montañas son algo más que un potencial negocio. Y las poblaciones que las habitan, las cultivan y las cuidan son la salvaguarda de los que vivimos en la ciudad pensando que el agua potable es un bien infinito y que el oxígeno puede venderse en botellitas. “Aquí me muero, pero no salgo”, dice el resistente ngäbe. Si todos nos solidarizamos, seguirá allá, en Quebrada Caña, pero con vida y futuro para cuidar y respirar en paz junto a los suyos.