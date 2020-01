Todo el mundo está bailando

No me diga que no se ha enterado. Desde el pasado 21 de abril, los bailarines del mundo entero están celebrando en calles, plazas y avenidas, en teatros y escenarios, la llegada de un nuevo 29 de abril. ¿Por qué? Este es el Día Internacional de la Danza.

En 1982, el Comité de Danza del Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO escogió esta fecha con el fin de conmemorar la existencia de esta disciplina artística; tomando el 29 de abril en honor al natalicio de Jean Georges Noverre (1727-1810), gran bailarín francés reconocido como creador del ballet moderno.

Para este año, la UNESCO ha decido distinguir a Alicia Alonso, primera bailarina cubana y de gran trayectoria y reconocimiento mundial. Actualmente, es directora del Ballet Nacional de Cuba y una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza; figura cimera de la danza clásica en el ámbito de la cultura iberoamericana. Nació en La Habana, donde inició sus estudios de danza en 1931, en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical. Más tarde se trasladó a los Estados Unidos y continuó su formación con eminentes profesores del School of American Ballet. En 1938, cuando inició su carrera a nivel profesional, ya estaba lista para conquistar el mundo

Nadie parece dudar que la UNESCO no pudo escoger a alguien mejor que Alicia Alonso para dedicarle este Día Internacional de la Danza. Al menos eso es lo que opina Ana Acela Smith, directora de la Escuela de Danza del INAC, mientras cuenta cómo celebrará Panamá esta fecha. "Alicia Alonso ha llevado el nombre de la danza latinoamericana muy en alto, y nos complace muchísimo", comenta.

Smith agrega además que esta celebración "es muy importante para nosotros porque representa la unión de todos los estilos de danza que se llevan a cabo en Panamá y en el mundo entero. Es un día dedicado a todos nosotros, los bailarines, los maestros de danza, y debemos sentirnos jubilosos y alegres", comentó Smith.

Según informa esta bailarina y profesora, en Panamá las celebraciones organizadas por la Escuela de Danza arrancaron con una jornada de conversatorios, el 23 de abril, y para el 29 tienen preparado un espectáculo de grandes proporciones. "Se van a presentar diversas escuelas y academias de danza del país, tanto públicas cómo privadas, así como también [grupos de baile de] la Universidad de Panamá, grupos folclóricos universitarios e infantiles, grupos de danza moderna, danza contemporánea y, además, el Ballet Nacional, la primera expresión artística de la danza clásica en Panamá, nos va a apoyar también como en otros años. Es una gran concentración", agrega.

Todo parece indicar que esta fiesta va a seguir creciendo. De momento, confirma Smith que hay 25 escuelas, pero asegura que cada día se reportan más grupos interesados en participar de esta velada, que además, incluye manifestaciones de danza afro, danza brasileña, jazz, danza árabe, tap y mucho más. Se llevará a cabo en el Teatro Balboa, a partir de las 6:00 p.m., y usted solo tiene que pagar un dólar de entrada general. No hay excusa, gustosos de las artes escénicas.

Panamá se unió a esta fiesta mundial hace solo cinco años, gracias a la iniciativa de la profesora Iguandili López, según señala Smith. "Ella estudio en México, y cuando se incorporó a nuestro staff de profesores, ella trajo la inquietud de que se celebrara el Día Internacional de la Danza aquí en Panamá". Señala además que ese primer año (1999) las actividades se coordinaron en conjunto con la Dirección de Cultura de la Universidad de Panamá, y desde entonces celebraron juntos cada 29 de abril hasta este año, en que la Escuela de Danza del INAC celebrará en el Teatro Balboa, y la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá llevará a cabo su celebración en el campus Harmodio Arias, en Curundu. "Pero siempre juntas, haciendo honor a la danza", comenta Smith.

Este año, la Escuela de Danza del INAC aprovechará la fecha para rendir tributo al maestro Julio Araúz, quien fue primer bailarín y director del Ballet Nacional Panamá. Además, la escuela ha programado giras didácticas al interior del país, con el apoyo de profesores y alumnos, con el fin de extender a otras regiones esta gran fiesta de la danza.

¡Sigamos bailando!