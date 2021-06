No al ‘antigobiernalismo’

Participación ciudadana

Uno de los peligros que corre nuestra democracia es que, debido a tantos gobiernos ineficaces y poco transparentes que hemos tenido, se va formando un antigobiernismo peligroso que conduce a dichos tan poco patriotas, como “apaga…¡y vámonos!” Yo no sé para dónde van los que gustan repetir esto, pero yo y casi todos los panameños, no vamos para ningún lado. Estamos con la raíz muy profundamente enterrada en nuestra tierra, y como ciudadanos a tiempo completo hemos estado, estamos y estaremos aquí hasta el último suspiro, defendiendo la libertad y proponiendo soluciones para cada problema o estorbo que surja.

Frente a la torpeza e ineptitud gubernamental muchos tienden a caer en el derrotismo , en el “esto no lo compone nadie”, y si llegamos a la indignación y rabia, salen los de “apaga y vámonos” como una gracia…y vamos cayendo todos en el “antigobiernismo paralítico”. ¡No! ¡Mil veces, no! Somos ciudadanos, somos el poder ciudadano, la fundación de la democracia.

Los gobernantes ineptos y ladrones no vinieron de otro planeta. Son panameños y están en esos puestos porque nosotros –sí, nosotros – los pusimos allí... o dejamos que los pusieran allí.

¿Que requerimos cambios radicales? ¡Claro que sí! Y el cambio se inicia con nosotros. Ahora mismo hay importantes movimientos ciudadanos a los que podemos y debemos concurrir. Hay un importante proceso de consensos nacionales andando, basado en ideas ciudadanas. ¿Que si el gobierno no va a cumplir tal como prometió – y no ejecuta - los consensos bien logrados, con amplia participación ciudadana? La respuesta es: “¿y qué si no ejecuta?”

Tendremos consensos nacionales ciudadanos “de Estado” para los problemas más serios del país, ¡un enorme activo nacional que pocos países tienen a mano! Usted, amigo lector, ¿mandó sus ideas y/o le está dando seguimiento a este proceso ciudadano?

Un grupo ciudadano ha decidido hacer colecta de firmas para –como ciudadanos sin que el gobierno haya intervenido– conformar una asamblea constituyente.

Usted, compañero ciudadano, ¿está involucrado en este proceso no solo firmando, sino organizando al poder ciudadano a su alrededor para que se logren corregir grandes problemas nacionales, tales como el número de diputados, cómo se eligen, cómo hacerlos responsables ante la ley y terminar con el sistema mafioso, con la Corte y muchas cosas más? ¡Riesgos, sí! Vivir es tomar riesgos , y el cambiar también lo es, pero es vitalmete importante.

La industria minera tiene riesgos, pero también beneficios que podrían representar tres veces lo que produce el Canal de Panamá. ¿Cómo lograr que esos beneficios vayan directamente a cada panameño –a una cuenta personal de $50,000–, eliminando -sí, eliminando - la pobreza en el país? ¿A usted le parece posible esta gran solución social? ¿La estudió? ¿Opinó a favor o en contra? ¿Ejerce así su poder ciudadano o está simplemente mirando o quejándose del gobierno, de los políticos, de todo lo que está sucediendo, con una actitud parasitaria, no ciudadana?

Hay un grupo de ciudadanos formando un nuevo partido para un nuevo Panamá. ¿Usted está en contra, indiferente o a favor? Estos ciudadanos han decidido arriesgarse a proponer un cambio. ¿Qué ha pensado usted hacer? ¿Seguir en la queja inútil y parasitaria? No, compañeros ciudadanos. ¿ “Antigobiernalismo” y antipartidismo inútil? ¡Ni de a vaina!

Este Estado es nuestro, de los ciudadanos. Somos responsables. Pensemos, analicemos, decidamos y actuemos cada uno a su manera y con su decisión, pero en pro de algo. Hay en proceso muchas iniciativas importantes en pro del país

Cada panameño debe asumir su responsabilidad “pro”... O mejor se quita del camino. “¡Adelante, la pica y la pala!”

El autor es fundador del diario La Prensa