¿No pasaste el exámen? Tranquila, yo resuelvo

Política

Cuando pensamos que hemos llegado al fondo, los politicuchos nos vuelven a sorprender con su capacidad infinita para destruir lo poco que funciona en este país.

Y es que la destrucción de las instituciones no es de la noche a la mañana, muchas veces son pequeñas decisiones arbitrarias, persiguiendo oscuros y mezquinos intereses, lo que va carcomiendo, como un cáncer haciendo metástasis , la institucionalidad. Personas sin el carácter y la voluntad para pararse firmes ante presiones políticas se convierten en cómplices del deterioro institucional. Seguramente estos funcionarios fueron a su vez nombrados por influencias y deben obedecer sus órdenes al haber hipotecado su independencia. Este deterioro institucional es el que posteriormente destruye literalmente la vida de los panameños más humildes.

Seguramente la mayoría de nosotros no tendrá que atenderse con un médico que no pudo sacar un puntaje mínimo para certificarse, ni tuvimos la desdicha de terminar albergados en instituciones sin las condiciones mínimas requeridas y sin la supervisión y el seguimiento que debía darle el SENNIAF. Pero, qué pasa con aquellos que no tienen la capacidad económica de escoger. Qué pasa con aquellos que quedan abandonados en un albergue sin la posibilidad de vivir en una familia que los proteja.

SENNIAF y la certificación médica parecen dos escándalos separados, sin embargo su raíz es la misma. Es la corrupción en nombramientos, los favores políticos y la falta de valor de los que dirigen estas instituciones los que permiten y muchas veces incentivan el deterioro institucional. Este deterioro institucional que miró para otro lado por años permitiendo los abusos a niños vulnerables o el que permitirá que estudiantes fracasados atiendan pacientes, con todas las consecuencias que tendrá su falta de capacidad al determinar tratamientos.

Seguiremos todos mirando hacia otro lado o exigiremos una carrera administrativa profesional que garantice funcionarios profesionales que no se dobleguen ante politiqueros baratos parásitos de un sistema al borde del colapso. Mientras estos políticos sigan sin rendir cuentas ante una sociedad que no se los exige, seguirán destruyendo el resto de las instituciones Si algo han demostrado es una capacidad infinita para seguir destruyendo la poca institucionalidad que nos queda.

La autora es directiva de MOVIN y conductora de Sal y Pimienta