¿Nos estaremos cubanizando?

Cuando hablo de “cubanizarnos” no me refiero al reciente amago de la doctora Eyra Ruiz Ministra Consejera de traer “médicos” cubanos a ayudarnos en algo que sabemos más que ellos. Por principio, Panamá, que repudia la esclavitud, debe rechazar cualquier ofrecimiento de alguien que alquila sus ciudadanos. Y más cuando sabemos que, los réditos de ese alquiler, son para seguir sometiendo al pueblo cubano a un régimen de absoluta negación de derechos. Allí, tal es la ruina, que salir a servir como un paria es una bendición.

Hoy, más bien me refiero a las omisiones y violaciones que en materia económica y jurídica y en nombre de la pandemia, el Estado tolera o comete cotidianamente. Ellas son conculcación de derechos, falta de un régimen jurídico centrado en el ciudadano, un gobierno que impulsa la burocracia antes que la creación de valor y creciente daño a la economía por leyes restrictivas de la libre iniciativa.

Si no cuento mal, La Prensa del 17 de agosto, enumera 12 recursos legales, amparos y demandas, que se han interpuesto contra el toque de queda y las restricciones a la movilidad. En un país con un Estado de derecho decente, la Corte Suprema debía tener la elemental obligación de siquiera leer las demandas y pronunciarse sobre estas. Aquí, la Corte simple y llanamente ignora los casos, lo que equivale a desconocer el derecho ciudadano a una justicia rápida e imparcial. Esto parece más la conducta de un sistema judicial plegado al Ejecutivo, propio de totalitarismos.

Lo de arriba no incluye los episodios de arbitrariedad y abuso de autoridad de la Policía. Como he expresado antes, la pandemia saca lo mejor y lo peor de cada uno. ¡Que poco ha tomado a la “autoridad competente”, que debe proteger y servir, transformarse en una entidad arrogante, ignorante y poca amiga del ciudadano!

A este riesgoso panorama de los derechos de la gente, se suma la incertidumbre financiera de un gobierno que, a contrapelo de toda lógica económica, pone primero el pago a la obesa y ociosa burocracia. Así, “el gasto de funcionamiento” del Estado, consume los pocos recursos que genera la economía, privando y sacrificando a la clase productiva del país que languidece ante la falta de impulso económico y desanimada ante la falta de algún plan de recuperación creíble y coherente. De allí veo un país donde, el “appartchik” perredista y sus adláteres en la Asamblea, consumen los recursos escasos del país, no le pagan a nadie, se manejan con un argot bolchevique, y ávidos de seguir endeudando el país hasta que nos corten la chequera. Este país ahora y así, ¿se parece más a Colombia, Chile o el Uruguay o a Cuba o Venezuela?

Hasta aquí yo pensaba que esto era un tema de desgreño inicial. Pero pasados cinco meses de lo mismo, no puedo descartar la intencionalidad. Por una parte, el discurso populista arrecia. Es cierto que siempre ha existido, pero como una forma de asegurarse la atención del presupuesto del Estado o una posición de demagogia barata, usualmente inofensiva.

Ahora, en la Asamblea aparecen proyectos para “nacionalizar las instalaciones de salud” controlar “los oligopolios del sector eléctrico”, forzar a las aseguradoras a suscribir pólizas imposibles, y a controlar las tasas de interés del sistema financiero. Todo esto, no en forma de medidas de urgencia por la pandemia, sino con un carácter más permanente y más dañino a la economía.

En estos quehaceres andan algunos diputados. La mayor promotora es una señora con aficiones chavistas, que comprensiblemente detesta a los venezolanos en el exilio. Pero a pesar del dislate y daño que causan las iniciativas de esta “compañera”, la bancada y el partido callan. Cualquiera, con apenas nociones de economía y de un poco de historia sobre el fracaso planetario de los “ismos“ radicales, sabe que tales medidas pensadas dizque para los pobres, acaban en escasez. Ya sea de créditos, de energía, cobertura de seguros insuficientes; en fin, carencia de inversiones necesarias de largo plazo.

Estos desatinos nos joroban a todos, pero mucho más y con mayor ferocidad a los pobres, que dicen defender. ¿No será eso lo que quieren estos diputados’; ¿más desigualdad y más dolor, para justificar un cambio político? ¿Será que a pesar de toda la evidencia histórica, el PRD sigue fiel al catecismo del Foro de Sao Paulo donde todavía milita?

No descarto, que haya un desubique monumental y una indolencia “asintomática”. Pero, como dijo Séneca “Cuando no sabes hacia donde navegas, ningún viento es favorable”. Y este vientecito de desprecio judicial, abuso de autoridad, gasto burocrático gigante y un modo y un lenguaje despectivo e hiriente en todo lo que huela a iniciativa individual o privada, nos puede encallar en el arrecife de los “istmos” donde no nos van a rescatar ni los gringos, porque Dios…panameño de nacimiento, ya se cansó y se fue.

El autor es director de la Fundacion Libertad