¡Nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestras reivindicaciones, nuestra lucha!

Feminismo

Continuamos librando la batalla, a pesar de la sangre derramada, de la carne putrefacta de nuestras hermanas, continuamos caminando hacia adelante, porque no perdemos la esperanza de que algunas de nuestras millones de voces sean escuchadas.

Seguimos gritando “ni una más”, para que quienes aún viven en la oscuridad sepan que las estamos buscando, que encenderemos fuego si es necesario para iluminar el camino, para que aquellas que tienen miedo, sepan que nosotras venimos armadas y en manada, hermanadas.

Cada paso dado en el asfalto, cada palabra escrita, cada canto, cada puño, cada grito de justicia, será replicado sin descanso, somos una tormenta que hace vibrar la tierra gota a gota y la estamos agrietando.

Desde abajo con pico y pala venimos rompiendo las entrañas del monstruo capital patriarcal, venimos arrastrando litros de sangre, sangre que se ha convertido en suero que alimenta nuestra lucha.

Subiremos cada escalera, firmaremos cada papel, nos tomaremos cada centímetro que podamos, gritando: “¡Alto! ¡Paren de matarnos! Alto! ¡Paren de humillarnos, de golpearnos, de violarnos, de acosarnos!”

¡Porque no somos casos aislados, porque no es amor, porque no somos tu objeto, porque yo soy solo mía, reclamamos alto y claro nuestro derecho a la vida!

La autora es actriz, gestora cultural, docente, locutora