La nueva amenaza ‘yeyé’

EL PODER ANCHO

Ricardo Martinelli es el nuevo hombre fuerte de Panamá. Sin controles, él y los miembros de su gobierno ejercen el poder a sus anchas, como si ser presidente le diera licencia para moverse al margen de la ley. Ahora tampoco tienen que rendir cuentas para utilizar los fondos del Estado, que son nuestros, como mejor les parezca. Mañana eliminará la Contraloría y dirá que nunca nos hizo falta.

El Órgano Legislativo ya no discute, analiza ni debate los proyectos que él propone. Los diputados aprueban en tiempo récord y antes de que nos demos cuenta del contenido de la ley. Si no se ausentan, claro. No hay voces ni mentes críticas. La Procuradoría General de la Nación y el Órgano Judicial parecen dependencias subordinadas al caprichoso ritmo del Ejecutivo que, por cierto, penalizó la protesta callejera y recrudeció la represión policial.

Tampoco hay oposición. Está aprovechando su poder para diezmar a la única fuerza política que podría oponérsele: el Partido Revolucionario Democrático. Sí, sé que los perredés tampoco se ayudan y hasta parece que ellos mismos se pusieron la soga al cuello. Pero además rechaza las candidaturas presidenciales independientes y amenazó con negarles todo futuro.

Y al mismo tiempo, otorgó asilo a una persona que está siendo acusada e investigada en Colombia, precisamente por utilizar un cuerpo de inteligencia estatal y sus recursos para perseguir a sus adversarios políticos, alegando que en Panamá ya hay tradición de servir como guarida de malhechores que hacen de las suyas y después huyen para no dar la cara. Sin ninguna vergüenza nos lanzó nuevamente al estanque del hazmerreír internacional. Como si los panameños realmente amparásemos el delito, cuando fue una arbitrariedad que decidió él.

¿Hacer patria no es poner el ejemplo, señor Presidente? Usted, que nos quiere hacer creer que los únicos patriotas son los que desfilan. Porque hace años que venimos tamborileando el 3 y 4 de noviembre, disfrazando a nuestros niños y adolescentes de militares de otro tiempo, sin saber muy bien por qué o cuál es el verdadero significado de esa forma de rendirle honor a Panamá.

No queda duda de que si antes se enorgullecía de estar loco, ahora está completamente fuera de control y aquí se hace lo que a él le da la gana. Solo le falta blandear el machete en alto, donde todos lo puedan ver, para reafirmar que es otro autoritario peligroso de los que ya tuvimos.

Como si nunca hubiésemos recuperado la democracia. La perdimos en un acto de travestismo político de antología. Porque crear un partido llamado Cambio Democrático y haberse hecho pasar por una suerte de paladín populachero de corte tropical –al ritmo del reguetón– para luego convertirse en nuestro primer dictador civil del siglo XXI en tan solo un año de gestión, merece ser recordado por siempre. Sino estaremos condenados a pasar por esto una y otra vez.

Panamá es el hogar de más de 3 millones de habitantes, no la finca de Ricardo Martinelli.