Por obra de la genética

Una vez que se descubre y diagnostica la depresión, un antidepresivo como Prozac puede ayudar a corregir el desequilibrio que la causa, incrementando el suministro de serotonina del cerebro.

Existen diferentes tipos de depresiones, unas causadas por impactos emocionales que la persona puede superar con medicamentos y terapia, y otras causadas por antecedentes familiares.

En el caso de Teresa significaba que si dejaba de tomar la medicina dejaba de asimilar la serotonina.

“Es una sensación de que estás en el infierno, es una sensación de desesperanza, yo creo que esa es la palabra que más refleja lo que tú sientes como ser humano”, opina Teresa. Explica que una vez que abandonaba el medicamento, recaía en la depresión.

Cuando se le recetó el antidepresivo por primera vez hace cinco años, el médico le ayudó a investigar más sobre su vida familiar. Descubrieron que sí había episodios de depresión en la familia de Teresa que se habían manejado mal o en algunos casos, se habían “tapado”.

Nadie hablaba del suicidio de su abuela paterna, si no que acreditaban su trágica muerte a las penurias de vivir con diabetes.

Por su parte, Teresa ha encontrado la estabilidad necesaria para vivir una vida normal y ser feliz.

“Así como los que sufren de diabetes tienen que tomar insulina porque no la producen, yo tiendo a no producir serotonina; esa es mi condición”, dice Teresa. Ella no puede dejar de tomarla y se siente cómoda al contemplar el medicamento como una solución permanente.

“Yo me puedo morir antes de dejarlo, porque no es un problema de adicción, es un problema de que mi cuerpo sufre una carencia de algo que es natural”.