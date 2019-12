No olviden a los más vulnerables: Musharaf Tarajia Asvat

POLÍTICAS DE SALUD

Panamá es el país con el mayor crecimiento económico de la región. Esto lo ha llevado a que se le mencione como el “Singapur de América”. Lamentablemente, todo ese crecimiento no ha traído mejoras sustanciales en los aspectos sociales y culturales ni en los marcadores de salud. La percepción es que los servicios médicos no mejoran, sobre todo en las áreas más vulnerables.

El 13% de la población vive en pobreza extrema, según las cifras oficiales de 2010. Es decir, cerca de medio millón de personas vive con menos de dos dólares al día. Alrededor del 50% de la población rural y cerca del 95% de la indígena vive en pobreza. En las comarcas, la esperanza de vida al nacer es nueve veces menor que en el resto del país, y las primeras causas de muerte incluyen enfermedades infecciosas y parasitarias. Además, el porcentaje de la población indígena va en crecimiento.

Las enfermedades tropicales desatendidas –virales, bacterianas y parasitarias– afectan a los residentes de las áreas vulnerables. Estas incluyen la leishmaniasis, dengue, ascariasis, enfermedad de Chagas, trichuriasis y otras. Varias se podrían erradicar si se invirtiera más dinero en estas. Además, los tratamientos para contrarrestarlas son económicos en su mayoría. Si las comparamos con la tuberculosis, la malaria y el VIH, no hay duda de que las enfermedades tropicales pueden pasar desapercibidas. En cambio, las tres últimas acaparan gran parte de los recursos debido a su mortalidad. Además, no son enfermedades “comerciales”. Por lo tanto, se supone que son responsabilidad del Estado.

Otras, como la tuberculosis, son prevalentes en estas regiones, lo que dificulta la situación. Esta afecta a las poblaciones más vulnerables, y otros factores como la diabetes, desnutrición y la disminución de la actividad del sistema inmunológico juegan un papel importante en aumentar su mortalidad. De hecho, las enfermedades tropicales desatendidas, la tuberculosis y el VIH/sida están altamente relacionadas entre sí.

El panorama es más triste cuando nos percatamos del estigma que generan. Imagine este escenario: “No quiero que me vean, no quiero salir, temen tocarme, soy peligroso y me llaman tuberculoso”. Estas frases son más comunes de lo que se pueden imaginar. La situación empeora cuando desfiguran una parte del cuerpo. Debemos aplicar estrategias para mejorar esto y no aceptar el estigma.

En resumen, las enfermedades tropicales desatendidas y otras, como la tuberculosis, seguirán siendo un impedimento para el crecimiento y desarrollo de Panamá. Hay que reforzar la investigación en esas áreas, con mayores aportes para quienes las estudian, diagnostican y tratan, y hacer más campañas en esas comunidades. Si los esfuerzos en salud no se enfocan en los más vulnerables, seguiremos frustrados en nuestro intento de llegar a ser el “Singapur de América”.