El origen de la violencia escolar: Iván Samaniego

Desde principios del siglo pasado existen antecedentes de asesinatos múltiples en escuelas de Estados Unidos (1927) y aunque la violencia escolar es un fenómeno mundial, no estamos de acuerdo con el punto de vista de un experto en psicología clínica, cuyo argumento de que la relación de cercanía con los estadounidenses afecta nuestra percepción, porque prestamos más atención a los acontecimientos violentos en ese país que en otros.

De hecho, el último incidente de gran magnitud ocurrió en una escuela en Connecticut, en la que fueron asesinados 20 niños entre seis y siete años, considerado por muchos como una de las peores matanzas de la historia en un centro escolar. Es cierto que en países europeos como Alemania, Francia y Finlandia se han presentado actos violentos de magnitudes parecidas, lo mismo que en algunos países latinoamericanos como Brasil, y otros como Rusia. Pero la frecuencia de este tipo de eventos en escuelas estadounidenses, incluyendo universidades, es mayor que la de cualquier otro país en el mundo.

No hay un perfil psicológico específico para definir al sujeto que comete dichos actos violentos, sin embargo, una característica similar en los casos en los que la violencia alcanza asesinatos múltiples mayores de ocho personas, es que son perpetrados por jóvenes entre los 15 y 25 años del sexo masculino, con algún antecedente psiquiátrico no muy bien definido y que, posiblemente, fueron víctimas de bullying en la escuela o de algún tipo de discriminación, rechazo o maltrato por el resto de los compañeros.

También en estos casos los jóvenes terminan suicidándose después del acto violento. Por ejemplo, en la matanza de 2007 cometida en la Universidad de Virginia por el estudiante Seung-Hui Cho, quien mató a 32 personas, existían antecedentes psiquiátricos, al igual que el de Adam Lanza (caso de Connecticut), en ambos se terminó en una conducta suicida.

En el caso del oriental, factores de su personalidad posiblemente generaban reacciones de rechazo por el resto de sus compañeros, por considerarlo extraño, extravagante o poco sociable. En este caso específico había antecedentes de bullying, un término que se utiliza para designar el maltrato entre pares en centros educativos. Es un término británico, derivado de bull, que quiere decir matón, y que se refiere al maltrato entre pares; consiste en una secuencia de acciones repetidas entre agresores y víctima (no es esporádico), cuya relación persiste en el tiempo y desarrolla una determinada y perversa dinámica en el grupo.

Esta violencia incluye la de tipo verbal (directa o indirecta, como burlas, insultos, etc.); la psicológica, desde la intimidación al hostigamiento; la física, incluidas palizas, agresiones y violencia sexual, hasta violencia relacional, ataque a los vínculos que unen a los escolares como forma de aislar, excluir o atacar a un miembro. El bullying en centros educativos de Estados Unidos es un fenómeno casi incontrolable y muchas veces los adultos quedan involucrados en los conflictos de sus hijos.

Se dice que entre un 25% y 35% de los escolares se involucra en algún momento de su vida escolar como agresor o como víctima. Tal vez este tipo de violencia sea el antecedente o un factor vinculado al desencadenamiento de actos violentos más severos como las matanzas múltiples, no considerándolo como una causa directa, sino como un fenómeno que probablemente esté vinculado indirectamente.

¿De qué forma?, por ejemplo, en el caso de Cho (investigar en internet) su conducta violenta es el producto de una respuesta ante los abusos, acoso y rechazo social de sus compañeros, siendo una respuesta de venganza.

No estamos diciendo que un estudiante víctima de bullying es un potencial asesino múltiple, pero podríamos argüir que en un ambiente escolar agresivo y conflictivo, un sujeto con ciertas características de personalidad de tipo psiquiátrico no controladas o no diagnosticadas, podría ser bajo ciertas condiciones de estrés y presión psicosocial un potencial asesino, o como se le denomina en criminalística, un peligroso social.

Entonces, este factor aunado a la facilidad con que se obtienen armas en Estados Unidos, de todo calibre, siendo uno de los países en donde existe más de un arma legal por habitante, hace a esta nación más vulnerable a sucesos de esta magnitud en centros escolares. Esta es solo una de las posibles hipótesis explicativas de este tipo de actos violentos.