De otoñales y cerebros: Berna Calvit

ENVEJECIMIENTO

Me pareció buena idea escribir este artículo sin los detalles que caen como cataratas que revelan la mega corrupción del quinquenio “martinelliano”. Si llegara a descubrirse que hasta con la esterilización de gatos se rebuscaron podría exclamar ¡Ni los gatos se salvaron! Me causa satisfacción sentir que la pesada atmósfera que nos agobiaba por una justicia notablemente coja está cambiando; la ciudadanía siente cierto optimismo; hay luz y ráfagas de aire fresco entrando en los rincones oscuros y mohosos donde se desvalijaba con impunidad la riqueza del país. Solo cabe esperar que las autoridades procedan con rectitud e imparcialidad; que no se “achicopalen” ni se dejen amedrentar por bravuconadas. La vida sigue su curso y muchos otros asuntos hay que también me interesan. Un tema recurrente no solo en los adultos mayores sino en los que ven con aprensión que se están acercando a esa categoría, es la vejez y el deterioro cerebral. Muchos “otoñales” se arrinconan y se echan a un lado en parte porque la sociedad menosprecia el valor de la experiencia y los conocimientos que se acumulan con la edad; salta a la vista que se da más valor a la apariencia física, a unas nalgas respingonas, o a unos pechos siliconados que al intelectual que peina canas y tiene arrugas; basta con ver la televisión o mirar un periódico para comprobarlo. Para lo que sí sirven los otoñales es para los comerciales que les ofrecen préstamos y los presentan como viejos alegres disfrutando de cruceros aunque estén endeudados hasta la coronilla; y para anunciar pañales desechables. El olvido sencillo, diario, —¿dónde puse las llaves? o ¿cómo es que se llama la vecina?— se convierte en seria preocupación porque muchos están convencidos de que el Alzheimer y la demencia senil son insoslayables en la ancianidad. No es cierto, pero con estos pensamientos negativos se “guindan los guantes” y se renuncia a los buenos años de la vejez porque la imagen del ancianito de mente débil está profundamente arraigada en nuestra siquis. El cerebro no se vuelve inservible con la vejez; con el paso de los años empieza a trabajar en función de la experiencia acumulada, afirma un geriatra que ha estudiado las habilidades cognoscitivas en la tercera edad. Un cerebro que no se estimula pierde capacidad; se recomienda la gimnasia mental (jugar sudoku, hacer crucigramas, sopa de letras, scrabble, armar rompecabezas); la actividad intelectual (leer, escribir, aprender otro idioma); y muy importante, cultivar el sentido del buen humor, la risa es medicinal porque estimula la generación de dopamina, una hormona y neurotransmisor que nos hace sentir bien. Una receta mía para mis contemporáneos es bailar; sí señores; aunque duelan un poco las articulaciones y haya algo de artritis o alguna otra “itis”, baile con canciones de Beny Moré, el Gran Combo, Yin Carrizo, Daniel Santos, o un hip hop si le entusiasma, pero baile aunque sea solo; y cante lo que guste y no deje por fuera “El rey”, (…pero sigo siendo el rey), que dicho sea de paso, algunos ya no querrán cantar porque se les acabó el reinado. La serotonina, según investigaciones recientes, tiene que ver más con la paciencia que con el bienestar; lástima que no se vende en las farmacias porque es lo que nos está haciendo gran falta para soportar, sin alterarnos, el caos urbano al que nos enfrentamos diariamente. El estrés “puede dañar los procesos de aprendizaje y la memoria”, pero siguiendo algunas de las recomendaciones (caminatas, dormir suficiente y otras que menciono arriba) algo ayudan. También la falta de protección social a los ancianos en condiciones precarias, y programas y centros para actividades sociales y culturales de los mayores, es factor que incide sobre el sentimiento de abandono que aqueja a este segmento de la población.

Cuando se es joven la vejez no preocupa. ¿Cómo enfrentará el envejecimiento cerebral la juventud actual, cada vez más dependiente de la tecnología que le pone en la punta de los dedos la información ya digerida? ¿Cómo se desarrollarán muchos cerebros jóvenes que hoy se valen de sitios web para salir de las tareas escolares sin esfuerzo, con recursos facilones que no despiertan el espíritu investigativo, la curiosidad intelectual? La internet es magnífica herramienta para buscar información y estar al día con los sucesos mundiales; bien utilizada nos lleva lejos en la historia, la ciencia, las artes; para mí, entusiasta cibernauta, es parte de mi vida diaria; pero me considero afortunada porque antes, mucho antes de que estuviera a mi disposición, tuve profesores que despertaban en nosotros la inclinación por la lectura, el debate de ideas, la corrección en el lenguaje; educadores que descubrían a vuelo de pájaro los “cují” con los que algunos intentaban llenar cuartillas en los trabajos que presentábamos (casi siempre manuscritos), y para los que teníamos que ir a la biblioteca y “masticar” la información. Un inolvidable profesor de español, llamaba “fétidos mejunjes” los trabajos deficientes. Con él no hubiera dado buen resultado presentar trabajos prefabricados. Al final, lo que planteo es que en buena medida, la vejez, como otras etapas de la vida, será el resultado de lo que nosotros mismos construimos con esa central generadora llamada cerebro. Solo piense en Stephen Hawking.