Un país dueño de su destino

INVERSIONES.

Hemos vivido muchas épocas, buenas y malas en Panamá, pero nunca antes hemos sentido que tenemos posibilidades reales de superar nuestro estatus como país, tal vez por estar embebidos en el marasmo diario de noticias decepcionantes de una minoría de gente malediciente y de actores indignos de esta sociedad: magistrados parcializados, diputados impunes, políticos ambiciosos, funcionarios corruptos, empresarios abusadores, educadores que no educan, obreros que no quieren trabajar.

Esta sucesión de actores y situaciones, aparentemente sin sentido para las mayorías, pero fríamente planificada en su beneficio por los inescrupulosos, no nos permite contemplar el panorama completo de las oportunidades que se han abierto en nuestro país, "por ver el árbol, no vemos el bosque". A pesar de todo lo negativo antes mencionado, la mayoría ciudadana es buena, lo que aunado a nuestra posición y al hecho de que somos menos malos que los países del entorno, ha permitido que Panamá esté ahora en la mira del mundo como sitio propicio para inversión, el auge turístico, proyecciones de megaproyectos nos muestran al mundo como un lugar propicio para invertir.

Se aproxima un momento de grandes inversiones, para mencionar algunos: compra y fusiones de empresas, edificaciones gigantescas, ampliación del Canal, Museo Gehry, obras hidráulicas de generación eléctrica, grandes proyectos carreteros y de transporte masivo, multiplicidad de construcciones habitacionales, gran movimiento comercial en la tenencia de la tierra, grandes inversiones turísticas y masiva afluencia de turistas, todo esto se asemeja a un tsunami económico y los panameños como las víctimas de ese fenómeno no estamos preparados en este momento para gran movimiento. Son los extranjeros que vienen de otras latitudes los que han visualizado el potencial de nuestro país y están preparándose para aprovecharlo, sería muy lamentable que nos volviera ocurrir lo que nos sucedió cuando se construyó el Canal, que nuestra gente no estaba preparada y contrataron gran cantidad de extranjeros para realizar los trabajos que hubiesen podido ser ocupados por los nacionales, en aquella ocasión no éramos dueños de nuestro destino, pero ahora sí lo somos y sería imperdonable repetir la historia.

El Gobierno debe liderar una urgente política de preparación verdadera para el empleo que permita el entrenamiento de técnicos y mano de obra calificada para todos estos trabajos, revaluando el pobre desempeño de maestros, promoviendo: el cambio de actitud en el empleado panameño, el espíritu de superación, la dedicación, el trabajo de calidad, la honestidad, la lealtad, evitar el desgaste en tozudas polémicas laborales inconducentes. Es lamentable, pero los extranjeros, que conocen la verdadera hambre, los efectos de la violencia, los salarios exiguos, consideran a este lugar un paraíso y poco a poco, demostrando los valores de que carece nuestra mano de obra están desplazando a los nacionales de los puestos de trabajo disponibles, de continuar a este ritmo la invasión exógena, nos sentiremos desalojados en nuestra propia tierra, es por eso que también urge modificar políticas migratorias, pero nada será efectivo si no modificamos el proceso enseñanza aprendizaje hacia una educación de alta calidad sin dejar de enfocarla hacia aspectos prácticos de la vida, un cambio positivo de actitud hacia el trabajo, un conocimiento y aprecio de nuestra historia y orgullo por los valores nacionales y la adecuada preparación técnica para enfrentar los retos inmediatos .

Este nuevo año debemos proponernos ser mejores, aprender cosas nuevas y buenas, un cambio de actitud hacia el empleo y hacia los empleadores, ya que sólo unidos podemos buscar nuestro augusto destino, participar en la distribución de la riqueza y ocupar un sitial como país de primer mundo con beneficios para todos.