¿Panamá no tiene ejército?

Personal de salud

A más de 100 días desde que se documentó el primer caso de la Covid-19 en Panamá, el lunes 9 de marzo, el país está librando una guerra contra un ya famoso enemigo invisible, que deja heridos y muertos por donde pasa. Este enemigo, que parece sacado de un libro de ciencia ficción, tendrá al final mayor impacto global que las dos guerras mundiales del siglo pasado juntas.

Siempre me pregunté: ¿qué puede motivar a un soldado a estar dispuesto a pelear por su país, conociendo de antemano que en esta pelea puede salir herido o perfectamente encontrar su muerte? Bueno, esta es una guerra avisada y es una guerra donde ya han muerto soldados en todos los ejércitos del mundo, inclusive los más poderosos. Hoy entiendo lo que es ser verdaderamente un soldado, y entiendo perfectamente porque debo seguir en la guerra, dejando en casa a mis seres queridos.

Muchos soldados activos entendemos nuestra función y la realizamos con valentía, algunos en el frente de pacientes con Covid-19, y otros en el frente de los pacientes sin Covid-19, que no deben ser olvidados y que empiezan a acumularse. Hay también soldados de reserva que están en casa esperando ser designados para asistir al pelotón de avanzada inicial, que con ansias los aguarda.

Hace unas semanas perdimos la protección de un poderoso escudo llamado cuarentena, ya que otros no tan nuevos enemigos se fortalecían como consecuencia de la pandemia. Estos viejos enemigos son entre otros: la pobreza, el desempleo, la inequidad social, los intereses particulares y el hambre. Estos enemigos fortalecidos siempre han estado allí quiescentes, pero con la situación que vivimos se han hecho muy evidentes y poderosos. Desafortunadamente para nosotros, entre todos ellos han decidido aliarse en contra nuestra.

Entonces, ahora hay dos grandes guerras: la guerra con el enemigo que tiene ya más de 100 días de estar en Panamá y la guerra contra el enemigo, ahora fortalecido, que tiene décadas, hasta siglos, de existir. Una la libramos nosotros, el personal de salud, y otra la libramos todos como ciudadanos.

La alta jerarquía de mi ejército no ha sido perfecta, pero en concepto de este soldado, ha tenido muchos más aciertos que desaciertos. Un gran problema es que el plan de guerra de este ejército se altera por el plan de guerra de otros ejércitos con una alta jerarquía en otras esferas y frentes de combate. El otro gran problema es que no podemos olvidar que en esta guerra todos tenemos nuestro papel y si no lo desempeñamos apropiadamente corremos el riesgo de perder ambas batallas.

Todos somos soldados. Por eso pido, de soldado a soldado, que nos ayudemos a ganar esta batalla contra la Covid-19 y luego la guerra contra el enemigo fortalecido. Este ejército entiende que el hambre es un estímulo grande para salir de casa, pero también entiende que salir y deambular sin motivo no ayuda en nada sino a hacer más víctimas de entre quienes están llamados a ser soldados en la ardua recuperación que tendremos en el nuevo frente.

Es nuestro deber para con nuestros hijos, que el país que salga de esta guerra esté fortalecido y se pueda volver a construir como ya lo hemos hecho en el pasado, porque de lo contrario nos tocará vivir en sus ruinas. Esto dependerá exclusivamente de cómo se manejen los distintos ejércitos, desde el comandante general hasta ti, mi querido compañero soldado.

El autor es médico neumólogo