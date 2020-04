Panamá y el mundo espera que todos aprendamos de lo sucedido

Civilización

Una de las enseñanzas de esta crisis sanitaria que estamos viviendo es que hemos aprendido a conocer el valor de las cosas pequeñas y simples de la vida.

He releído en estos días cosas que había estudiado en la facultad y que deposité en un cajón de la memoria como cosa inservible y he descubierto que nosotros los humanos, sin razón, despreciamos lo más ínfimo, creyéndonos superiores e infalibles.

Leía que Rudolf Virchow le dio importancia, en medio de sofismas, a ese diminuto ser llamado célula como estructura necesaria para la conformación de tejidos y órganos que terminan creando esa maravilla de la naturaleza llamada ser humano. Cuando pienso en la liberación de energía de los minúsculos átomos de Albert Einstein y en las diminutas bacterias y virus que, como los describió Peter Medawar, son “una mala noticia envuelta en proteína”, veo la grandeza de esas miniaturas que nos han generado grandes cambios y pandemias con efectos sanitarios, económicos, políticos, sociales y culturales.

No se por qué en estos días algunos amigos, no siendo yo economista ni nada parecido, sino un ciudadano simple y mundano, me han pedido mi opinión sobre los efectos de esta crisis sobre los sistemas económicos. Quizá sea porque en las redes sociales me hice la pregunta de si el sistema capitalista aguantaría este torpedo que le ha pegado por debajo de la línea de flotación.

Voy a dar mi opinión al respecto, tomando como referencia únicamente el impacto sanitario y pidiendo, de antemano, excusa a los formidables economistas que tiene el país.

Para nadie es un secreto que esta pandemia ha puesto de rodillas a toda la humanidad y a sus diversos sectores, siendo uno de ellos el de las economías nacionales e internacionales. Opino, al respecto, que de esta crisis no se ha escapado ninguna de las ideologías, aunque los de izquierda vaticinan el derrumbamiento del capitalismo y los de derecha culpan a las izquierdas del desastre.

Creo que, como siempre, se va a dar la recuperación, tal como dicen los economistas en todas partes del mundo, ya sea en forma V, es decir rápidamente una vez controlada la pandemia; en forma de L, con un período de recuperación lento y prolongado, o en forma de U, con secuelas inmediatas que nos hundirán un poco más, pero con recuperación rápida. Eso, a pesar de ser importante, no es lo mas importante.

¿Lo importante es cuál será la enseñanza que sacaremos de esta experiencia? Si esta crisis pasa y seguimos usando los sistemas con sus falencias, no esperemos otros resultados; vendrá otra crisis que creo podría ser la ecológica, y que será mucho más devastadora que la actual.

Como ocurre con toda obra humana, no hay sistema económico o ideológico perfecto. La parte salvaje de la globalización, como expresión del capitalismo actual, ha quedado destrozada. Y aunque esto no ha terminado ni terminará prontamente, las calamidades han sido intensas y dolorosas en los países que han seguido al pie de la letra las directrices económicas que hoy, con mayor razón, podemos llamar deshumanizadas. Por ello, Estados Unidos, España e Italia se encuentran en la peor encrucijada de su historia, en razón de que optaron por la privatización de los servicios de salud y estos han colapsado estrepitosamente.

Las economías de izquierda igualmente han sufrido una severa recesión y un mayor deterioro de su credibilidad y transparencia, al manejar en su inicio la crisis sanitaria con un carácter de secretismo político y al no suspender, con la epidemia ya en desarrollo, una de sus celebraciones nacional de gran movilidad tanto interna como hacia el exterior, con la consiguiente infestación mundial. Hasta ahora, después de la debacle inicial, sus servicios sanitarios públicos han resistido el embate viral.

Si acercamos los sistemas ideológicos y económicos a un punto medio, sin inequidades y donde el objetivo sea el bienestar social, económico, libre, ecológico y transparente de los ciudadanos, como ocurre en los países del centro y norte de Europa, donde también se dan situaciones de crisis que se solucionan sin grandes traumas, gracias a lo cercano que están esos gobiernos de sus pueblos. En esas sociedades de punto medio se vive en mejor armonía y seguridad social.

A nosotros como país, a nuestros gobiernos, nuestra ciudadanía, empresarios y comerciantes, ante la crisis económica mundial que se avecina, nos conviene, por nuestro canal y por hacer valer nuestra tradición de neutralidad, buscar y forjar el bienestar del conjunto de la ciudadanía, para así evitar en el futuro, el temor de una rebelión de las clases marginadas, miedo que existe en nuestro país y que se siente menos, a pesar que se encuentran en situación de crisis sanitaria peor que la nuestra, en aquellos países que optaron por el punto medio.

Ese es el paso que tiene que dar el capitalismo norteamericano, tanto el republicano como el demócrata, si quieren salvar el sistema democrático.

Así como las moléculas, átomos y células, las bacterias y los virus han tenido importancia suprema para el desarrollo humano; démosle mayor importancia a la más completa creación de Dios para unos y de la naturaleza para otros, que es el hombre. Todo debe girar alrededor de la felicidad del hombre y la mujer sobre la tierra.

El autor es neurocirujano