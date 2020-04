Pandemia: creyentes y no creyentes

Interrogantes

La pandemia del Covid-19 es sin duda el tema dominante hoy en el mundo. Un tema que se puede analizar, como se ha hecho y se seguirá haciendo, desde múltiples y diversas perspectivas: científicas, médicas, sanitarias, psicológicas, sociales, económicas, políticas, demográficas… y también religiosas.

Y digo religiosas en el sentido más amplio de la palabra, es decir, según las diferentes actitudes religiosas de las personas y de los pueblos, de acuerdo a su concepto y relación con Dios.

La actual pandemia plantea, por supuesto, una seria interrogante a los creyentes. ¿Cómo puede pasarnos esto? ¿Es que Dios no puede o no quiere evitarlo, o sea, que no es omnipotente o no es bueno? Es la famosa pregunta de Epicuro, filósofo griego creyente en los dioses paganos, ante los desastres naturales. Es la pregunta angustiada de muchas personas ante el mal y el sufrimiento de los inocentes. Y es también hoy la pregunta de muchos cristianos: ¿por qué sufrimos así? ¿Dónde está Dios?

Una pregunta incómoda, difícil de responder, porque el creyente no puede echarle la culpa a Dios. Menos aún los cristianos, creyentes en un Dios Padre lleno de amor y misericordia. Naturalmente, la respuesta de estos creyentes debe ser también cristiana, desde la fe en Jesucristo.

La pandemia no es un castigo de Dios, porque él no es un vengador justiciero porque entonces, como afirmó Francisco, sólo se contagiarían o morirían los malos… Tampoco es una acción divina, porque Dios no interviene arbitrariamente en el mundo, respeta siempre la libertad humana y las leyes de la naturaleza que creó. Él no maneja cuando ocurre un accidente de carro…

El Padre Dios actúa hoy en nuestra vida como actuó en la de Jesús de Nazaret , y lo acabamos de celebrar en Semana Santa. No movió un dedo para evitar el mayor mal y la peor injusticia de la historia: la muerte de su hijo, ¡el Hijo de Dios!, en la cruz. Y el cristiano está llamado a actuar como el mismo Jesús, aceptando el sufrimiento en la cruz, entregando su vida en las manos del Padre, con la esperanza en que su Amor es más grande que el mal y la muerte, que no tienen la última palabra. Ni en su vida ni en la nuestra.

Entonces, ¿dónde está Dios? Sufriendo con los que sufren, muriendo con los que mueren, luchando con los que luchan contra el sufrimiento y la muerte. Y dándonos a todos la vida eterna en el Señor resucitado.

Paradójicamente, el no creyente tampoco puede echarle la culpa a Dios. Si no existe, no es culpable. Lógicamente, entonces los únicos culpables del mal y la muerte somos nosotros. También de la pandemia, aunque no sepamos cómo: experimentos médicos, infección intencionada, abuso de la naturaleza, cambio climático, civilización deshumanizada…

Lo cierto es que todos, creyentes o no, estamos llamados a reflexionar y a dar lo mejor de nosotros mismos en esta difícil situación. Hagámoslo.

El autor es sacerdote agustino y docente en la USMA