La paradoja de la historia: Armando Ribas

CUBA Y VENEZUELA

No puedo menos que apreciar la posición adoptada por el nuevo secretario de la OEA respecto a la situación en Venezuela. Evidentemente el organismo ha dado un paso adelante en defensa de la libertad.

En Venezuela se encuentra muerta la libertad, y en razón de ello el nuevo secretario de la OEA está planteando la necesidad de un diálogo del Gobierno con la oposición.

Igualmente, ha propuesto que se acepte por parte del Gobierno el referéndum para que el pueblo decida si el presidente Nicolás Maduro continúa en el poder. Pero más aún, ha propuesto la obligación del mandatario de liberar a todos los presos políticos.

La posición respecto a la situación de Venezuela parece haberse convertido en el hito en discusión en las próximas elecciones españolas. Recientemente los gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay emitieron un comunicado en el que llaman a un diálogo político en Venezuela. Por supuesto Maduro se ha opuesto a todas estas propuestas y, en particular, a Almagro. Todas estas sugerencias internacionales han sido consideradas por Maduro como la provocación de un golpe de Estado legal iniciado por el imperialismo estadounidense.

No puedo entender toda esta retórica favorable a defender la libertad en Venezuela, al tiempo que Obama, con la anuencia y colaboración del papa, llega a un acuerdo con Raúl Castro de reiniciar las relaciones internacionales de los dos países. Más parece, ante el mundo, que la culpa de la pobreza cubana la habría tenido el embargo de Estados Unidos.

Así, aparentemente, se ignora en el mundo occidental la falta de libertad de los cubanos, los crímenes de los Castro y la formación de la guerrilla latinoamericana en la década del 70.

Asimismo, me pregunto cómo se puede ignorar que el socialismo del siglo XXI no ha sido más que un proyecto venezolano para alcanzar por otra vía el poder absoluto que reina en Cuba. Nadie pide que se libere a los presos políticos en Cuba, y se sabe que desde la firma del acuerdo a la fecha se ha apresado a unos 50 mil cubanos.

Recientemente la escritora cubana Yoani Sánchez escribió respecto del acuerdo de Raúl Castro con el otro país más totalitario del mundo, Corea del Norte. Ella sostiene: “En un mundo donde en la sociedad civil los llamados a respetar los derechos humanos y los movimientos que impulsan el reconocimiento ideal de la libertad se hacen escuchar cada vez más alto, resulta difícil que el Gobierno cubano explique sus relaciones con el último dictador de Europa”.

Evidentemente el Gobierno venezolano pretende ignorar las propuestas de diálogo del resto del mundo. La dictadura prevaleciente se basa en la continuidad del poder absoluto. Pensar que Maduro, cuya personalidad y su carácter político es un hecho indiscutible, pueda aceptar un diálogo democrático que lo destituya del poder en nombre del pueblo, es cuanto menos una candidez política. En Venezuela, por una parte, prevalece el poder militar en manos de Maduro y su adláter Diosdado Cabello. En el ámbito constitucional todo parece indicar que el poder judicial depende del Gobierno.

Otro aspecto a considerar en el caso de Venezuela es que la oposición también es socialista. Ya debiéramos saber que la dictadura comunista es un proceso político, pero el socialismo es el determinante de la pobreza. Tal fue el caso de Cuba a partir de 1959, cuando el país tenía el nivel de vida más elevado de América Latina y después Venezuela con la llegada de Chávez y su sucesor Maduro, a lo que se ha unido la caída en el precio del petróleo.

Tal como había predicho Nietzsche en The will to power, “la democracia y el socialismo son lo mismo”. Ahí tenemos el caso de la Unión Europea. La realidad histórica y filosófica política es la que muestra que cuando los derechos son del pueblo se violan los derechos individuales. La economía que creó el sistema político que permitió la libertad en el mundo por primera vez en la historia se basó en la conciencia de la naturaleza humana y, por consiguiente, la necesidad de limitar el poder político.

Podemos ver también que el embajador estadounidense en Venezuela exigió la liberación de los presos políticos, denunció el bloqueo a las iniciativas de la Asamblea Nacional y dio un respaldo al referéndum revocatorio contra Maduro. Todo ello al tiempo que Obama visita a Raúl Castro en La Habana y se permiten los vuelos entre ambos países. Para terminar cito a Martí: “Ver cometer un crimen en calma, es cometerlo”.