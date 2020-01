En el paraíso, ¿quién tiene la culpa?

‘RUTA POR DESCUBRIR’.

Desde hace un par de años, observo cómo nuestras autoridades promueven el turismo y la llamada "Industria sin chimeneas". Le pintan al turista un verdadero paraíso, llamado Panamá. Un lugar de impresionantes bellezas naturales y artificiales; definitivamente, un lugar lejos de la realidad.

La verdad es que en la "Ruta por descubrir" la gente clama por una mejor condición salarial, una mejor calidad de vida, mejores empleos e igualdad de oportunidades. La opinión es distinta, dependiendo del sector al que le preguntemos.

En opiniones de nuestra mala vida, la culpa es del Gobierno, ya que este no hace nada, pues nos sale con viajes presidenciales, como si al Estado le regalaran las millas OnePass; nos sale con mensajes de "orgullo" por las nuevas tiendas de lujo en Multiplaza; una política exterior "baila la vara", un transporte colectivo en franco desorden. "¡Prohibido Olvidar!" a los batalloneros inescrupulosos y sinvergüenzas, a los medicamentos envenenados, palizas públicas y en general comportamientos dignos de cínicos y abusivos. Y eso sin hablar de las bellezas de nuestra Asamblea sumisa y de los carnavales cantinflescos de la dama de Cuba. Se reconoce, sin embargo, que nuestra vida ha mejorado con algunos aciertos: "Panamá Compra" y "Panamá Tramita" y la iniciativa de un Gobierno Electrónico.

La culpa para los empresarios la tiene el CAIR de Martín, el costo de la luz de la Unión Mañosa, los impuestos, la burocracia y demás bellezas gubernativas; sin dejar de lado a los bloqueos de calles, la inseguridad física y jurídica. Reconocemos, sin embargo, que algunas empresas e industrias ofrecen algunas buenas oportunidades laborales, prácticas empresariales de responsabilidad social, entre otras cosas.

Para los dirigentes sindicalistas, la culpa de nuestras condiciones de vida, la tiene en primer lugar el "capitalismo salvaje" o el "capitalismo imperialista" que denuncia el tirano de Hugo Chávez, luego los burgueses "vende patria", los salarios de hambre, y según ellos, el famoso imperio. Aunque, rayados con su discurso; reconozco que es por ellos que se hizo la segunda reforma del Seguro Social, porque sin ellos el gobierno del "Muñeco" casi nos pasea hacia una nueva vida.

Y ni hablar del impacto que tiene la "Alcaldía de la Basura", dirigida por el "faraón de las relaciones públicas". ¿Servirá de algo esa institución hoy en día? Para una pista, veamos que dice el "cuco del faraón", sobre dicha institución.

Tanto sindicalistas como empresarios tienen grados de razón. La verdad es que el pueblo reclama un país donde la brecha de ricos y pobres sea más estrecha, y no verdulera (por más relativa que sea, como dicen algunos libertadores económicos de nuestra tierra), viviendas dignas a precios justos, una canasta básica incluyente y un sistema de salud decente, igualdad para elegir y ser elegido y no solamente a través de un partido. Un país sin corrupción, pero con seguridad social y policial. Un lugar donde no haya ministros y diputados con beneficios vulgares e inmorales.

Gobierno, empresarios y sindicatos deben trabajar juntos y concretar proyectos con intereses comunes, dialogar y encontrar soluciones a los conflictos. No es con discursos de "hombre fuerte", ni con aplanadoras legislativas con lo que el país saldrá adelante. Se podrán hacer "Concertaciones Nacionales", pero sin el compromiso de todos los actores, el país podría ser más oscuro que la noche, o peor aún; más rojo que Chávez, con sus consiguientes peligros a nuestras libertades naturales, sociales e individuales.

Aún es tiempo de tener un mejor rumbo. Debemos todos trabajar en cooperación para poder transformar este país en el paraíso que queremos y con competencia y orgullo decir: "¡Bienvenido al paraíso, bienvenido a Panamá!".