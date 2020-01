¿Qué pasa contigo, Panamá?

INQUIETUD.

"A palo dado, golpe disimulado", reza un viejo adagio y es eso precisamente lo que hemos hecho los panameños con respecto a la reforma fiscal y sus efectos. Digo esto porque no ha pasado la goma de los carnavales y ya ha salido publicado en los medios que a partir de esta quincena se empieza a descontar el 10% a los gastos de representación.

Esto significa que la nefasta reforma ya entró en vigencia y que el gobierno del PRD empezará a tener dinero fresco para financiar los lujos que quieran darse a costa de los que más aportamos a las finanzas públicas: los profesionales de la clase media, que también hemos sido los más perjudicados con las reformas que nos impusieron a la velocidad del rayo y mediante los acostumbrados métodos torrijistas del supuesto consenso. ¿Consenso de qué?, si aquí lo que pasó fue que cada sector trató de evitar que le tocara la peor parte, mientras el gobierno los mantuvo entretenidos a todos al tiempo que aprobaba a tambor batiente en la asamblea las mal llamadas reformas de la equidad. Quedó demostrado una vez más que "este pueblo tragrareales solo piensa en carnavales", como bien diría la letra de la canción de Altamiranda. Acá no hubo acciones de protesta masiva en las calles, no hubo organizaciones ni oposición que saliera a defender los intereses del pueblo, pareciera que la capacidad de lucha de este pueblo se extinguió después de la caída de la dictadura.

Como panameño me siento muy triste por el futuro de nuestro país, si seguimos así este y todos los gobierno que vengan harán de los ciudadanos lo que les dé su gana y aquí no pasará nada. Si no hay capacidad de reaccionar para defendernos del abuso de los gobernantes, hasta cuándo vamos a depender de los partidos políticos y sus dirigentes que actúan según sus intereses muy particulares.

Espero que en las próximas elecciones no cometamos el error de darle el poder y la mayoría en la Asamblea al mismo partido político al que favorezcamos en las presidenciales. ¿Cuándo aprenderemos?