¿Qué pasó con la coherencia?

DIGNIDAD HUMANA

Algunos se preguntarán qué hacía un ministro de Estado revisando las ollas y las condiciones de un restaurante de la localidad o pidiendo el carné de salud a las personas que ejercen el oficio más antiguo del mundo. Según mi leal saber y entender, esto no ocurre porque el ministro de Salud no tenga nada que hacer, por supuesto que debe estar muy ocupado. Un antiguo refrán nos dice que “quien no entiende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación”. Si leemos entre líneas esta acción ministerial donde el titular de Salud saca tiempo para hacer lo que otros deben atender, algo no anda bien y se requiere un cambio radical de actitud en la atención de las responsabilidades, para garantizarle a la población la prevención de enfermedades de carácter alimentario o las de transmisión sexual.

No hay excusas para no cumplir, ya que el mensaje que viene desde el Palacio de las Garzas guarda coherencia con su plan de gobierno y la actuación del señor ministro de Salud refleja dicha coherencia privilegiando la prevención de enfermedades y la promoción de la salud como un cambio de paradigma que procura modificar el tradicional enfoque biologicista y patocéntrico.

Apruebo el trabajo que hasta ahora se ha hecho en el sector Salud, no obstante cuando presencié en los medios de comunicación social las repetidas imágenes de dicha misión, especialmente las de la visita al centro de lenocinio, me indigné por la falta de coherencia entre los discursos de algunos medios de comunicación que dicen que no pasarán imágenes violentas, para no ser ofensivos con el público, y los hechos que reflejan otra cosa, donde al parecer se está más preocupado por el famoso rating que por construir patria. Es por ello que la coherencia debiera incluir también no pasar imágenes que riñan con la moral y las buenas costumbres o que denigren a la persona humana.

Nuestro país, al igual que los otros 189 países miembros del Sistema de Naciones Unidas, suscribió lo que se conoce como el reto de los “Objetivos del Milenio”, que entre ocho puntos incluye la equidad de género, que significa dar iguales oportunidades a la mujeres para que puedan alcanzar y desarrollar al máximo sus capacidades. Sin embargo, el proyectar una y otra vez las imágenes de mujeres calificadas de prostitutas, en ropa íntima, que corren desesperadas para ocultar sus rostros y evitar ser estigmatizadas, y en horarios que nuestros niños ven televisión, no le da valor agregado a la noticia, ni nos acerca al cumplimiento de este compromiso, pero sí lacera la dignidad no sólo de las mujeres que aparecen en pantalla, quienes también son madres, hijas, hermanas o amigas, sino que también desgarra las propias entrañas de la sociedad, ya que entre ellas también hay nacionales que seguramente son fiel ejemplo de la inequidad que existe en nuestro país.

Este tema no debe ser objeto de chistes de mal gusto, sino motivo de profunda reflexión de hacia dónde vamos como país y cuál es el papel que debemos jugar todos en el fortalecimiento de nuestra patria.

El compromiso es tan serio que no es asunto exclusivo de las mujeres, nos debe importar mucho a los hombres, ya que es impostergable revisar lo que hacemos como sociedad para que estas mujeres, quienes también son panameñas, tengan la oportunidad de ganarse la vida dignamente y así lograr salir de las calles.

Como dijo José Martí: “hacer es la mejor forma de decir”, por lo que la libertad de expresión no debe reñir con el respeto a la dignidad humana.