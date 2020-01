Entre pecho y espalda

IGNOMINIA PERIODÍSTICA.

En diciembre de 1993 este diario publicó mi artículo Una fotografía, muchos mensajes.

Ese año el Premio Internacional de Periodismo, Rey de España, otorgó el premio en fotografía a Pisco del Gaiso (Brasil), por la fotografía, publicada en el diario Folha de Sao Paulo, de una india de la tribu de los Guajas, con su bebé en el regazo a la vez que amamantaba a un zaíno huérfano.

Sobre esta imagen dije: "Mi primer impulso al ver la fotografía fue pasar la mano sobre el papel del diario para acariciar a esa madre que privaba a su hijo de un poco de la leche de sus pechos para ofrecérsela, generosa, al pequeño zaíno.

En ella, el sentimiento maternal traspasó las fronteras de su especie, humana, y ofreció su fuente de vida a una especie animal sin reparar en la diferencia.

Así de intenso puede ser el instinto maternal. Buscando otras interpretaciones al gesto de la mujer, podría considerarlo como una manifestación de gratitud hacia los animales que forman parte de su entorno. Cualquiera que haya sido la razón que la movió a compartir la leche que se formó en sus pechos, es una hermosa razón; su desprendimiento es mensaje para los que andamos por el mundo pensando solamente en nuestro bienestar; para los que vivimos egoístamente; para los que nada dan porque de nada se privan". Dije, también, "La indígena", la "incivilizada" que desconoce la "civilización", es un vivo ejemplo de lo que debe ser la armonía entre los humanos y la naturaleza.

A una fotografía tan hermosa, tan humana, se le puede dedicar muchísimas líneas para hablar sobre su simbolismo. Sin embargo, ante gráfica tan elocuente no hace falta decir mucho. La imagen de la mujer ofreciendo el jugo milagroso de su pecho a un animalito es, sobre todo, una invitación a la reflexión, un llamado de atención, un mensaje de amor.

En un diario local, el pasado 13 de abril (Jueves Santo, nada menos), se mostró con toda crudeza la fotografía de una indígena que dio a luz en un taxi: la madre con las piernas abiertas y, entre ellas, el recién nacido. El texto de la noticia, para terminar de remachar el clavo de la ignominia periodística, se mofaba de la situación. Me resulta difícil describir la indignación que sentí al ver la foto, y el dolor que me causó que, por su condición de mujer humilde, la dignidad de esa madre no fuera respetada ni por el fotógrafo, ni por la dirección del diario, ni ¡que tristeza!, por la periodista que redactó la noticia. Inmediatamente envié un correo electrónico al diario, con copia a varias personas y a organizaciones que promueven los derechos humanos, los valores, el periodismo ético, (Apede, Cámara de Comercio, Consejo Nacional de Periodismo, Fundamujer, etc.), a las cuales, estoy segura pertenecen tanto el diario, como empresa, como sus directivos. En la nota decía que me avergonzaba la clase de periodismo que llegó a la iniquidad de convertir ese alumbramiento en material de consumo público; que estaba segura de que de haber sido la protagonista de la noticia, una ministra, una doctora o la esposa de algún señor de la alta sociedad, jamás se hubieran atrevido a publicarla. Y pregunté: ¿Se publicó porque para el diario la dignidad de una indígena no vale nada?

Uno de los argumentos para justificar la morbosidad y la truculencia de la crónica roja de la que se nutren algunos medios de comunicación es que cierto público busca con avidez esa clase de noticias; también, que "así es la realidad y hay que mostrarla", y que, además, es lo que vende. Razones innobles porque esas gráficas de muerte, sangre y violencia, además de violar disposiciones legales, irrespetan la dignidad y el dolor humano.

Desde que manifesté públicamente mi protesta no he cesado de recibir mensajes que indican que somos muchos los que repudiamos el crudo sensacionalismo periodístico que se sirve de la despiadada cobertura fotográfica y del manejo espectacular de la información sobre accidentes y muertes.

No me siento optimista en cuanto a un cambio de actitud en la línea periodística de esos medios porque el periodismo (incluyo la televisión), ejercido como actividad primordialmente mercantil, antepone los intereses económicos a cualquiera consideración ética, moral, educativa, etc.

En estos momentos la noticia más relevante es que ya tenemos, en blanco y negro, la esperada "Propuesta de Ampliación del Canal de Panamá". Sin opiniones preconcebidas ni prejuicios políticos o de otro tipo, procuraré informarme bien sobre la conveniencia o inconveniencia del proyecto.

No obstante, el mundo sigue su marcha y otros problemas que nos atañen, individual y colectivamente, no deben descuidarse.

Seguiré ocupándome de lo que revolotea en mi mente al momento de escribir. Que por el momento, es sacarme de "entre pecho y espalda", la indignación que me causó una noticia que no debió ser noticia; y hacer notar cómo, con una imagen, se enaltece o se humilla la maternidad. "El sensacionalismo", dijo Zuazo, periodista boliviano, "es la enfermedad del periodismo y la lacra que torna la noticia en basura maloliente".