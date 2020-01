El peligro de dejar de confiar en el diálogo

PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Recientemente hemos culminado un proceso de concertación que no contó con la participación de la mayoría de los partidos políticos de la oposición ni con las organizaciones de los trabajadores, ni otras que, según mi opinión, tienen mucho que aportar al desarrollo de nuestro país. Pero no quisieron participar por decisión propia, me imagino tomando en cuenta la opinión de sus bases, pero hubo un gran número de panameños que sí participamos con el aval de nuestras organizaciones, porque estamos seguros de que el diálogo es el mecanismo idóneo para discutir y resolver los problemas.

No nos podemos dar el lujo de darle paso a la anarquía, a la intolerancia, al abuso de poder de algunos dirigentes políticos, que creen que el país les pertenece, que le temen a la rendición de cuentas, a la participación social y que parecen ignorar que solo estarán en sus puestos por cinco años, o de algunos dirigentes de la oposición que son incapaces de aportar propuestas en los mecanismos de diálogo, solo por llevarle la contraria al Gobierno.

De llegar al poder, se darían cuenta de la falta que les hará tener un país con gobernabilidad para poder implementar sus planes y programas. Igual sucede con los malos empresarios que incumplen la ley, que tratan a los trabajadores como animales, que no les pagan las cuotas de la Caja de Seguro Social y demás derechos, o con algunas organizaciones sociales que creen tener la verdad absoluta y, por eso, “venden” a sus adversarios. Y qué decir de aquellos que se dejan manipular por los partidos políticos, que no aplican ampliamente sus decisiones en consultas con sus organizaciones. Toda manipulación le hace un daño tremendo a cualquier intento de hacer las cosas bien. En fin, es necesario que nunca dejemos de creer en el diálogo, porque es la única vía de poder sacar a miles de personas de la pobreza, de la indigencia. Pero ¿cómo hacemos para que los diálogos o sus resultados lleven el mensaje contundente a las comunidades que de algo sirvió estar sentados aportando ideas y tiempo?

No nos podemos dar el lujo de posponer discusiones como el tema de la salud; hay que insistir en el debate, la fuerza de las ideas, debe estar presente. No podemos continuar con el sistema de transporte como está, tenemos que retomar la soberanía alimentaria, estamos obligados a resolver el sistema educativo, hacer que la justicia sea igual para todos, y que los procesos sean expeditos.

Los gobernantes están obligados a atender a las comunidades como se lo merecen, no pueden ser indiferentes. Hemos visto, en los últimos tiempos, que las comunidades salen a cerrar calles para reclamar la falta de agua, por solo mencionar un ejemplo. Este método afecta a otros que no tienen la culpa. Estoy seguro de que estas comunidades antes de tomar estas decisiones se presentan a las instituciones públicas a solicitar ayuda ... ayuda que nunca llega. Casi hemos institucionalizado este método de cerrar calles, pero la culpa no la tienen las comunidades.

No podemos seguir improvisando, debemos tener un proyecto de país incluyente, que desarrolle al hombre íntegramente.

Hay muchos obstáculos, pero son superables en la medida que se marginen los intereses personales o grupales, se superen muchas de las actitudes incoherentes y mediocres de gran parte de los dirigentes, se confronten y superen los intentos externos de división y dispersión y se practique una clara y efectiva voluntad política para construir una verdadera nación, para saber ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde queremos ir, y ser conscientes de que no podemos hacerlo solos, sino “compartiendo el camino”. Asumir que existe un eje estratégico fundamental en torno a “nuestra identidad” a un desarrollo humano integral. No podemos tener un alto desarrollo entre fracasos, necesidades y esperanzas.