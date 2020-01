El peor gobierno

RESUMEN DE DESASTRES

Como siempre me ufanaba, nacional e internacionalmente, de que los panameños no estábamos en la lista de latinoamericanos con deseos de migrar ilegalmente a Estados Unidos y que, por el contrario, en vez de recibir remesas nosotros las enviamos al país del norte para sostener a los hijos en sus estudios universitarios; el hecho de que por “primera vez se arrestaran este año, en el país norteño, a 40 connacionales por entrar y laborar sin la debida visa”, me ha motivado a escribir el presente artículo.

Desafortunadamente para la población de este hermoso país, los cuatro gobiernos que después de la dictadura hemos tenido han competido para ganarse el premio de cuál lo hace peor, por supuesto que si vemos las estadísticas económicas, sociales, de seguridad, ambientales, etc., este último se lleva el trofeo al más malo.

Por ejemplo, un señor de vasta experiencia le colocó al señor Presidente de la República el apodo “el muñeco que pasea”, toda vez que es el que más viajes al extranjero ha realizado, pero lo incongruente de esto es que el señor Torrijos se pasó los cinco años del gobierno anterior al suyo criticando este aspecto de la anterior Presidenta.

Además, durante esos cinco años antes mencionados, el actual Presidente se la pasó criticando la corrupción, pero nunca interpuso, durante su gobierno, o ha interpuesto ninguna denuncia, y por supuesto no hay nadie preso.

Veamos los datos:

1. Este es el gobierno que más protestas populares ha enfrentado, circunstancia que en mi opinión le ha ocurrido por criticar tanto al gobierno anterior y además generar expectativas que no se cumplirán.

2. Hace unas semanas el gobierno se jactó del informe Cepal 2006–2008, ya que según este la pobreza disminuyó un 8%; ese es un dato para los que no leen, ya que la clase media, según el informe de la Cepal 2004–2006, había disminuido en un 10%, convirtiéndose en clase baja por supuesto. Las matemáticas arrojan un saldo de menos dos, gran triunfo.

3. También por primera vez se habla en nuestro país de inflación, la cual antes era imperceptible, algunos dirán que la misma tiene su génesis en aspectos externos, mala suerte le tocó a este.

4. Más muertes en las construcciones del país, construcciones estas que han continuado en total desorden y sin ninguna consecuencia legal.

4. Más niños muertos por ser pobres, recordar los 40 niños en la comarca Ngöbe Buglé. Hace pocos días murieron otros más, tema que pasa desapercibido en los medios de comunicación.

5. Más muertes por la negligencia de funcionarios públicos y omisión en el cumplimiento de sus deberes de fiscalizar a sus subalternos. Véase muertes por dietilene glycol.

6. Más muertes en el transporte colectivo. Más robos en el mismo sector. Más robos a transportistas y por supuesto que más asesinatos a transportistas durante sus labores.

7. En el tema ambiental, sin duda alguna, este es el peor gobierno, si no vean las estadísticas de protestas que generó el tema. Por ejemplo, mayor destrucción de islas por proyectos turísticos; mayor destrucción de manglares; desprotección de áreas supuestamente protegidas (PILA y Coiba); mayor concesión de proyectos mineros, energéticos y de cementeras; más goles legislativos. Eso sí, hay orden de no suspender ningún proyecto para generar más empleos, sin importar la destrucción que causen.

8. En cuanto a la seguridad, principal tema de campaña del candidato, ahora Presidente, nadie podrá refutar que por lo contrario el gobierno actual lo que nos ha dado es más asesinatos, más robos bancarios, más violencia doméstica, más personas primero torturadas y después asesinadas encontradas en matorrales.

Ahora tenemos miedo en transitar por nuestro país, gracias señor Martín Torrijos.

9. Torrijos criticó la caída del helicóptero frente a Farallón, hecho sucedido durante el gobierno Moscoso, dicen que el que escupe para arriba del cielo le cae saliva, al gobierno actual se le cae otro aparato, pero peor hay muertos y ocultamiento de datos lo que nos ha colocado en una situación de cuidado con un país hermano (Chile).

10. El tema de las preferencias arancelarias de la UE es la gota que derramó el vaso, muestra fehaciente de la incapacidad de los actuales gobernantes. Antes decía los brutos se quisieron meter a ladrones, pero son tan brutos que no pudieron, ahora los ladrones se quisieron meter a brutos, con la gran diferencia de que estos últimos sí lo lograron.