Perdón por el olvido

Fe

Ante tantas señales del Altísimo para que nos analicemos nosotros mismos: nuestros errores, indiferencias sobre los más necesitados, rencores, ambiciones desmedidas por los haberes materiales, soberbia inmensa, orgullos y vanidades, no advertimos la parálisis global por la pandemia, que no sabemos hasta cuando durará y olvidamos el mensaje que nos reafirmó Cristo, la Luz del mundo, cuando nos insistió que necesitamos, sobre todas las cosas, amar a Dios y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. La señal es clara, el mundo ha cambiado y será más difícil vivirlo, pero no aparece ni se menciona la única y máxima esperanza que nos queda: confiar con la mayor fe en el Creador, nuestro Padre Celestial, que nos envió a su divino hijo para que nos enseñara a vivir correctamente y para salvarnos de todo mal.

Perdónanos, mi Dios, por el olvido de ti, padre creador, de tu divino hijo, Jesús, nuestro Redentor y de la luz de tu Santo Espíritu, que nos ilumina y nos protege, si confiamos en esa Santísima Trinidad que es un solo Dios. Perdónanos por este olvido y aviva nuestra fe y esperanza en ti, para seguir la senda de salvación y que el mundo que tú creaste sea más fácil y llevadero para toda la humanidad.

Ilumínanos para cumplir con la responsabilidad que nos concierne como seres humanos, que debemos vivir siempre en confraternidad total.

Padre Dios, perdónanos, y te suplicamos tu misericordia infinita. En ti confío y pongo toda mi esperanza y mi amor en ti. Amén.

La autora es educadora