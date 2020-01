La pesca no es milagrosa

ESTRATEGIAS ECONÓMICAS

El Gobierno ha eliminado el certificado de abono tributario (CAT) y en su reemplazo está elaborando el proyecto de ley por medio de la cual se crea el Programa de Fomento a la Competitividad de las Exportaciones Agropecuarias (Cefa), cuyo objetivo central es incentivar a los productores que persigan las mejores metas en la competencia internacional; tal proyecto irá al consecuente debate en la Asamblea Nacional.

Una de las diferencias trascendentales entre las dos certificaciones radica en que el Cefa no ampara la pesca y, como este punto suscita polémica, nos permitimos exponer algunas vivencias que coadyuvan la justificación: hace 12 años en Bogotá, recomendábamos al consejero de la Embajada de Panamá, Roberto Jované, impulsar el cultivo masivo de peces en cautiverio (acuicultura) en aguas dulces de Panamá; lo hicimos ante él, por su evidente interés investigativo en el sector primario; no obstante, su respuesta de la mejor buena fe, nos desconcertó: “a nuestro país lo bañan dos océanos ¿para qué costear la piscicultura?”.

Con el mismo ánimo constructivo, hay que adicionar que en Panamá no nos conmueve que la actividad económica haya caído un 3.4% en agosto, ni que en los ocho primeros meses de este año se hayan exportado 632 mil 458 kilos, casi la mitad de lo que el país exportó en el mismo período de 2008, ni que el sector de las exportaciones agropecuarias requiera $21 millones y claro, eso de la hambruna no nos viene pierna arriba. Sólo las prácticas alimenticias del mundo, su crítico presente y su patético futuro nos demuestran que el escepticismo nos arrastra a calamitosos puntos de no retorno.

Mas, como una prueba del beneficio investigativo, el propio Jované, en su desempeño, por cierto brillante, ya como embajador en Honduras, dedicó esfuerzos de una audacia fuera de lo corriente en la diplomacia, a favor del desarrollo del primer sector, apoyando la educación de panameños en la célebre Escuela Zamorano, facilitando la prudente exportación ganadera de Panamá a Honduras, y apoyando eventos culturales incluyendo con énfasis la prédica de la acuicultura.

Tan plausible mutación, efecto, repetimos, del estudio, es el logro que anhelamos masificar; esa es la clave, o sea, crear conciencia sobre la realidad. Porque es tan calamitosa la perspectiva de la pesca marina que la Organización Mundial de Comercio (OMC) impide subsidiarla; pesqueras asiáticas extinguieron ya en sus mares los recursos y ahora los agotan aguas americanas. Perú, potencia pesquera, no permite la captura de algunas especies en sus aguas. Colombia ha vedado toda extracción de camarón. Sin embargo, estos países y otros como Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica no sólo han logrado paliar los requerimientos de pescado en sus mercados domésticos, sino que lo exportan, todos de acuicultura en bien de la ecología.

Aunque no somos afectos al paternalismo, lo indicado y perentorio es que el Gobierno puntualice con claridad los beneficios del Cefa o de la estrategia que sea, a los acuicultores, aprovechando mecánicas como los anunciados talleres o intercambios de tecnologías, sobre los rubros agrícolas y pecuarios, integrados por técnicos del Mida, líderes de la producción agrícola, bovina grado A, doble propósito, y en especies menores, con los apoyos del Idiap, IMA, BDA, Arap, U.P., INA, etc., pero, en todas las provincias.

Con ello, por fin se tomaría el problema por los cachos, educar la masa para lograr en ella la capacidad de autocrítica y la iniciativa en el desarrollo endógeno de la producción competitiva de cara al mundo. Se evitarían así los desastres de los bien intencionados esfuerzos, como el Compita, así como las torcidas reclamaciones fruto de la ignorancia, y ganaríamos solidez ante entes como la Corporación Andina de Fomento CAF a la cual en buena hora nos hemos afiliado. De paso, tenemos que quebrar la nociva dependencia exclusiva del sector terciario, para darle al primario el relieve urgido por el planeta, por la humanidad. Países como Nigeria ignoraron esta prioridad y pasaron a ser importadores de los alimentos que antes producían, dándole paso a los manejos corruptos del tesoro público y, por supuesto, a la pobreza crasa. Es que la alimentación es la prioridad ineludible del homo por más sapiens que sea.