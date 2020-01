La piedra en el zapato

Cada mañana el ¡plop! frente a mi puerta me indica que el periódico llegó. Así como ahora existen los missiólogos, que opinan sobre las misses de los concursos de belleza, también deberían existir los periodicólogos. Leer bien los diarios requiere tiempo, análisis, meterles bien el diente. Para mí el periódico no tiene desperdicio; leo anuncios de empleos que nunca voy a solicitar; sé quiénes son los caballos “Cortisol” y “El Catedrático”; en las sociales miro, divertida, las fotos de los niños aunque a veces sea difícil leer sus complicados nombres (Jarhusyanaika); en esa sección la campeona es la risueña representante de Bethania, Minerva de Batista, diariamente entregando o recibiendo cuanta cosa, lo que me indica que doña Minerva seguirá en política. Según leí, los que imponen los patrones de belleza, a los que pareciera un pecado no aspirar, descalificarían mis cejas cuyo nacimiento y emplazamiento lagrimal andan cada uno por su cuenta; además, que el punto más alto de mis anárquicas cejas no coincide con el extremo exterior del iris. Como poco les importa lo que de ellas se piense, prefieren creer que “la belleza está en los ojos de quien la mira”.

La prensa mostró una foto de Juan Pablo II muy desmejorado pero empeñado en continuar su apostolado; después de viajar a Eslovaquia le recomendaron no seguir caminando y contestó: “La Iglesia se gobierna con la cabeza y no con las piernas”. Mis neuronas reaccionaron: “¡En Panamá es lo contrario! Se gobierna con las piernas, caminando y caminando, pero de lo otro, nada”. Guardé silencio. Continuando por los caminos de la Iglesia, según La Prensa (15/9/03) el pastor evangélico Edwin Alvarez, que viajó a Mónaco (yo no lo sabía) con la presidenta, durante el culto llamó “ignorantes que no tienen nada en la cabeza” a los que criticaron el paseo a Mónaco; recomendó a los feligreses votar a favor de un candidato evangélico chiricano, y arremetió contra la privatización que le ha subido la cuenta de luz; de Alvarez lo único que sé es que tiene un gusto exquisito para vestir, y que usa unas corbatas de ensueño (como para aparecer en Mr. Tie), pero eso no me impide opinar que su lenguaje, su discurso, y su paseo a Mónaco me parecen distantes del quehacer religioso.

Cuando las personas ya no saben en qué o en quién creer, buscan respuestas “en el más allᔠy por eso en los diarios abundan los anuncios de videntes, santeros y talismanes contra el mal. La presidenta se queja de que después de repetir 40 mil veces que no va a privatizar la Caja de Seguro Social nadie le cree. Repasemos. El 9/9/03 Moscoso negó conocer que la junta directiva de la CSS iba a destituir a Jované, pero a la velocidad del rayo, al día siguiente bendijo la decisión; prometió acabar con el nepotismo, pero ella y sus allegados lo practican sin rubor; iba a combatir la corrupción y más bien parece que le ha echado fertilizante pues ha crecido frondosa y extendida; dijo no conocer ni de vista el helicóptero HP-1430 hundido a balazos, y resultó ser un asiduo visitante de Punta Mala. Tal vez por eso es que la gente confía más en los santeros y los resguardos que en las palabras de Moscoso (dime, espíritu amigo, ¿perderé mi jubilación?). ¿Cómo quiere Moscoso que le crean que sacar a Jované de la CSS no es para disponer de ella a su antojo en el año electoral? Es un hecho que en este país no se mueve ni un papel sin orden de la presidenta y si no, que se lo pregunten a los promotores del multicentro que en cuestión de minutos consiguieron que diera la orden de proceder con la (t)rampa en la Avenida Balboa.

No vale la pena repetir todo lo que se dice a favor y en contra de Jované, el que destapó la olla del descontento. Pero qué sorpresa que en su artículo “Campanada” (La Prensa 18/9/03), Guillermo Sánchez Borbón diga que fue un error el nombramiento de Jované porque, según él, no contaba con experiencia administrativa; sorprende que opine así uno de los que impulsó con entusiasmo a Moscoso pasando por alto que carecía de la preparación indispensable para ser presidenta del país, carencia notoria que hoy aceptan muchos de los que la patrocinaron. En lo que sí coincido con Sánchez Borbón es en la babosada de protestar con desfasadas banderas con la hoz y el martillo. La feroz campaña de los medios de comunicación y la empresa privada contra Jované, sin disimulo y con excesos, ha resultado un boomerang; ese rebote lo ha acentuado el disgusto que provoca que el contralor Weeden sea sordo, ciego y mudo para investigar los gastos “discrecionales” de la Presidencia, la casa de Punta Mala, las botellas en los ministerios, los Cadillac, los Cartier, las transacciones millonarias sin licitación, etc., mientras que escudriña hasta el último lápiz que usó Jované. Si Jované no resultó buen administrador ¿por qué esperaron tanto para defenestrarlo? ¿Por qué precisamente ahora, cuando iba a provocar suspicacias? Los argumentos para sacarlo empalidecen ante la corrupción y el descaro del gobierno. Recordemos los malabares del ministro Delgado para disimular la cojera financiera del Estado. Haría falta más espacio para el rosario de escándalos, pero recordemos al señor Pico, nombrado sin funciones ni jefe en el Ministerio del Canal con mil 100 dólares como compensación por un negocio que se agrió; los durodólares guardados en el congelador y maceteros por Dalvis Sánchez, pariente y directora administrativa de la Presidencia; que Moscoso dijera que el nepotismo no es pecado. A Jované, rara avis en medio de tanta corrupción, hasta sus fieros adversarios le reconocen que es un hombre honesto, “piedra en el zapato” del gobierno. No veo posiciones conciliadoras en esta crisis por lo que no sé cómo se resolverán los problemas de la CSS. Pero con certeza sé, aunque no lo ha dicho la prensa, que si salieran del gobierno los incompetentes, el país quedaría en acefalía.